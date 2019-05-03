EXID Hani、正花確定不續約　15日發最後專輯正式進入休息期

韓國女團EXID踏入出道第7年，今天（3日）傳出Hani和正花決定不續約的消息，震驚不少粉絲。而所屬公司Banana Culture亦已證實消息指，5位成員中只有率智、LE和慧潾三人續約，組合本月發表專輯後便正式進入休息期，可是強調組合不解散。

EXID出道7年，早期曾經歷成員更換，一直都星路平平。直至2014年一條Hani的直播影片在網上瘋傳，而令組合成功逆轉，更被各大音樂節目重新召喚打歌，讓組合登上韓國一線女團的地位。其後2016年，隊長率智因甲狀腺功能亢進症被迫暫停演藝活動，經過近兩年的治療後，雖然粉絲終於等到五人重新合體，可是今天就指組合完成5月的行程後，便會正式進入休息期。

EXID出名感情非常好，難怪消息一出震驚很多粉絲。（網上圖片）

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官方聲明講到，Hani和正花經一輪討論後決定不續約，本月尾合約到期後，將會各自有新的發展。公司表示已續約的率智和LE正準備以Solo歌手身份重新出發，慧潾則主力參加多樣化的節目，包括音樂及綜藝上。雖然最後只有三人續約，但由於EXID是對粉絲和公司來說非常重要的存在，因此表明「組合不解散」，未來或有再次合體的機會。本月15日EXID發行專輯後，組合也將正式進入休息期。

幸好組合宣布不解散，相信未來仍能有見到5人合體的機會。（網上圖片）