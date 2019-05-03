【娛樂風雲】與27歲何啟華譜出「母子戀」　李麗珍：真係冇諗過

何啟華@EROOR、李麗珍、陳炳銓、黃奕晨今日第一日開工，參與拍攝ViuTV處境喜劇《娛樂風雲》。（陳志嵐攝）

ViuTV處境喜劇今日（5月3日）正式開拍，故事承接早前2018年播出的短劇《做演藝嘅》的故事線，講主角杜魯福（何啟華@ERROR飾）在娛樂圈中遭遇的各種趣事。開宗明義叫得「處境劇」，當然是一個長篇故事。劇內演員透露，暫時計劃約有100集，反應好的話亦有可能加碼。今次劇集第一個驚喜，就是請到闊別電視熒幕已久的李麗珍加入，飾杜魯福的母親練月美。

據知，李麗珍暫時會出演《娛樂風雲》其中20集。（陳志嵐攝）

說起飾演練月美的李麗珍，其實上一部參與拍攝的電視劇已是5年前的無綫的《女人俱樂部》。珍妹接受《香港01》訪問時說：「劇都係演戲，電影都係演戲，咁我鍾意演戲吖嘛，有啱嘅角色我都會好樂意嘗試。」談及今次拍攝，她亦表示有些許不習慣。「因為（套劇）係一路拍一路出，所以好多嘢都會轉，唔似以前拍完就過咗去。不過就唔似以前，拍完30集又要補返第一集咁。」



劇中，珍妹與何啟華有段戲中戲的母子戀演母子戀，現實又可會接受？她接受傳媒訪問時，回答：「如果小鮮肉係會覺得好似BB好得意！母子戀真係冇諗過，不過爺孫戀都有，母子戀都有可能啦！」