Hebe為春吶壓軸演出被網民笑着咗「床單裙」：我床單是素色的

「時裝係好主觀嘅嘢嚟」呢句說話應該沒有人會反對，衣着打扮靚唔靚真係見仁見智，不過有時都可以睇埋客觀事實作為參考。田馥甄 (Hebe) 昨晚於高雄「春吶」擔任壓軸表演嘉賓，她一出場即令台下樂迷興奮大叫，現場氣氛熱烈。然而事後大家的焦點都落在她的一身打扮上面，更惹來粉絲同網民紛紛留言討論，還上了微博的熱搜榜。當晚Hebe穿了一條色彩繽紛的飄逸長裙，裙上印有一朵朵的大花圖案，非常搶眼。不過就有網民指出Hebe這條裙，竟然跟網上找到的一款床單十分相似，無論顏色和圖案都幾如出一轍，相似度達90%。

Hebe當晚着嘅裙。(微博圖片)

網民搵到同佢條裙極相似嘅床單。(微博圖片)

而Hebe本人於凌晨時份亦有在微博轉載有關這條「床單裙」的post話題，她留言表示：「開心唱飽，消夜吃好，睡前一滑手機竟然上了熱搜！ 仔細看我床單 (衣服)，俺是別有用心特別帶着兩『快樂』給您們啊！大家快樂就好。悄悄的我走了，正如我悄悄的來，我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。」她還加了hashtag「#田馥甄床單造型 #我床單是素色的不了解大家床單是醬紙的」表現得大方又幽默。

Hebe自己都有出post回應。(微博圖片)

以下就係Hebe嘅「床單裙」同埋佢嘅其他靚相：