【鐵探】傳追周柏豪　鄧佩儀稱笑料一則：未來10年都以工作為重

鄧佩儀接受《香港01》訪問時，頻頻高呼因《鐵探》一角受歡迎而感到好開心，仲話未來10年都可以唔使諗感情事。（網上圖片)

最近憑《鐵探》臥底探員一角而備受關注嘅鄧佩儀（Gloria），有報道指佢前年與周柏豪拍畢《再創世紀》後，不避嫌與對方保持聯絡，兼送禮獻殷勤。對於突然被傳搭上人夫，鄧佩儀接受訪問時，都不禁表示「完全係笑料一則」，並指與周柏豪同袁偉豪因拍劇而成為朋友，但已經有好一陣子無見對方。「感情事我暫時都唔會諗，未來10年都想以工作為先。」

對於被指主動出擊追人夫周柏豪，鄧佩儀話完全係笑料。（IG圖片)

聽落雖然有啲跨，但對於一個正在上位中嘅女藝人嚟講，又似乎合情合理。鄧佩儀對於自己能在《鐵探》受到關注甚感意外。「如果講戲份的話，《鐵探》無《再創世紀》咁多，但估唔到有咁好反應，無論係IG私訊、留言都收到好多，粉絲亦都話睇到我進步好多，真係好開心。因為自己7年來咩嘢角色都做過，好多謝《鐵探》團隊打造咗Kay呢個角色俾我。」



就咁睇，鄧佩儀又真係好似適合短髮多啲……（IG圖片)

其實鄧佩儀出道時，曾被批評表情木訥且講對白生硬，直到《幕後玩家》唔再玩清純，再加上一頭短髮，令觀眾開始對其有印象，而近年更有「短髮女神」之稱。之不過，見鄧佩儀近日頭髮開始「到膊」，是否有意再留長頭髮呢？佢就解決此乃《降魔的2.0》造型需要，並謂：「我諗就算再留都只係會去到鎖骨位，自問個樣無咁突出，公司之前幫我設計一頭短髮，令觀眾對我有印象，粉絲亦都覺得呢個形象ok，雖然變化會少啲，但都會keep住。」對於自己拍畢《再創世紀》後，不時被指「麻甩」 ，鄧佩儀話大家可能期待她在《降魔的2.0》的斯文，因為她飾演一位千金少姐。「其實我拍劇期間，都會保持入戲，所以前排見到我麻甩嘅人，最近應該都會覺得我斯文咗好多。」

大家又覺得邊個髮型適合鄧佩儀呢?