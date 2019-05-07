張敬軒露腳毛著膠袋衫拍惡搞MV　容祖兒：呢隻樂壇妖孽！

如果要數現今香港樂壇嘅扮嘢高手，張敬軒認第二都應該無人敢認第一﹗之前佢嘅化身降兩度大受歡迎更殺入紅館開個唱，當時一眾女歌手已經笑言擔心地位不保，呢日軒仔再創新猷變做「混血新人火龍果」，換上3個造型惡搞容祖兒新歌《Pretty Crazy》，激到Joey病咗聲沙沙都要拍片話：「幫我報警青山走犯呀﹗我俾火龍果呢隻樂壇妖孽激到火都無埋，聲都沙晒想殺死佢呀﹗」

軒仔今次唔做降兩度變身火龍果，淨係睇呢張同JOEY嘅造型對比，已經相當似模似樣。（張敬軒IG）

+ 14 + 13 + 12

到底軒仔如何激到Joey扎扎跳？原來佢將Joey新歌《Pretty Crazy》改為《Pretty Hungry》，唔單止影造型照，仲相當用心換上4個唔同造型，完美複製Joey大曬金錢飛到韓國拍攝嘅MV。軒仔介紹封面紅色造型：「呢個係一個環保嘅循環再用膠袋碎造型，呢一部分個賣點就係對耳環，係打邊爐用嘅篩，最特別就係今日再一次展示我茂盛嘅腳毛，如果睇完呢條片之後大家胃部有不適，請多多包涵﹗」

呢件紅色歌衫居然係用膠袋碎製成﹗（影片截圖）

Close up軒仔對美腿，到底係刺激收視定趕客呢？（影片截圖）

造型舞蹈就連表情都學到十足，成功搏得網友俾like﹗（影片截圖））

睇返兩個MV對比又真係似模似樣，難怪原唱Joey都留言話：「幫我報警青山走犯呀﹗俾我靜一靜都唔得㗎呢隻長毛火龍果﹗我俾火龍果呢隻樂壇妖孽激到火都無埋，聲都沙晒想殺死佢呀﹗」軒仔就喺網上回應話：「今朝一早，阿年度亞熱帶混血新人火龍果打俾我，話佢啱啱加入娛樂圈就壓力爆煲，要開始安排退休嘅事宜﹗啲傳媒同公眾嘅壓力令佢緊張到有神經病，佢依家覺得自己prettycrazy，佢話喎，你哋一個二個話佢惡搞，佢話佢喱啲係致敬吖﹗佢話：唉我咩都唔知吖我你哋自己睇下喇唉……」

軒仔為咗match返個名，放咗兩個火龍果喺心口。（影片截圖）

問到軒仔點解會有呢個二次創作《pretty crazy》idea？原來佢係想送份禮物俾Joey賀佢20周年演唱會，提到拍攝時最深刻嘅事，軒仔就笑言：「因為同事覺得我太為食，所以將歌詞改為Pretty Hungry，仲特登為我做咗個零食背包，背包上面嘅零食全部都係我鍾意嘅，仲有平時半夜直播食嘅零食﹗」不過軒仔覺得個背包太靚唔捨得食，決定稍後將背包送俾歌迷。至於點解鍾意玩「low cost cosplay」？軒仔認為咁樣先係二次創作嘅精髓，「咁樣先體現出低成本製作出嚟都有好效果，同埋更加激發到創意。」