陳綺貞鍾成虎宣佈分手　結束16年戀情：祝福彼此永遠不失去彼此

「百世修來同船渡，千世修得共枕眠」，兩個人可以走埋一齊相知相許係緣份，但可唔可以一直走到老，就好睇造化啦。43歲嘅台灣文青女神陳綺貞，同音樂人男友鍾成虎拍拖16年，大家都等梗佢哋攜手走進人生新階段。呢日佢哋發聯合聲明，不過唔係宣佈婚訊，而係宣佈分訊，令外間感到相當惋惜。

陳綺貞同鍾成虎發聯合聲明宣佈分手。（陳綺貞IG）

聲明中提到佢哋其實早喺2年前分手，昇華成更好的友誼：「即使已不是戀人，未來是永遠的摯友和最有默契的工作夥伴，作為彼此的永恆支持。」呢次分手消息來得相當突然，因為今年1月陳綺貞於台北小巨蛋，舉行入行20周年演唱會時，先罕有地同鍾成虎同台演出，更公開感謝對方：「謝謝總是用他的才華無私付出，讓我成為視野更開闊的觀察者的鍾成虎。」外界以為二人好事近之時，原來當時早已分手。

今年1月舉行20周年演唱會，陳綺貞表演《跳舞吧》時，鍾成虎背着結他現身，二人難得同台。（資料圖片）

陳綺貞鍾成虎聯合聲明：

成功的關係有很多種可能，知道我們的感情不受公眾注目，也不是新聞焦點，感情除了對彼此，無須對任何人交代。但為了不讓傳言臆測取代真實，我們選擇向大家告知，這世界上有和平的愛情。

每段感情都會走到下個階段，有的人是婚姻，二年多前，我們的感情選擇了彼此都覺得更好的階段，昇級成更好的友誼。即使已不是戀人，未來是永遠的摯友和最有默契的工作夥伴，作為彼此的永恆支持，祝福彼此，永遠不失去彼此。

18年，沒有讓我們懷疑愛，反而讓我們更願意愛人與被愛。

懂得愛人，才是大人