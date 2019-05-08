范冰冰赴西藏慈善探訪患高山症　好友曝病情：噴了一地鼻血

范冰冰去年因為「陰陽合約」逃稅風波，事後補繳8.8億元人民幣（折合約10億港元），沉寂多時後最近慢慢恢復曝光，疑似為復出鋪路。最近冰冰跟隨慈善團體去到西藏進行公益活動，同行好友於網上透露冰冰因為高山反應，噴到一地鼻血仍然堅持唔離開，情況令人擔憂。

范冰冰最近不時被網友發現行蹤，最近去到西藏進行公益活動。（微博圖片）

同行好友上載冰冰吊鹽水照片。（微博圖片）

日前冰冰被網友影到於西藏禮佛，到西藏大昭寺為患病兒童祈福，又去探訪患有先天心臟病嘅病童並同佢地合照。原來親切背後冰冰患上高山症一直身體不適，同行好友於微信朋友圈放上冰冰插鼻喉嘅照片，透露：「昨天是吸氧，現在是輸液，這一路也是夠慘的。牙齦痛臉腫三圈不能吃東西，昨晚噴了一地鼻血，今天勒令她提前回北京，不聽。」

同行好友陳礪志在微信朋友圈透露冰冰的高山反應相當嚴重。（網上圖片）

冰冰被指噴出一地鼻血，相當嚇人。（微博圖片）

網友見到冰冰病容反應兩極，有人覺得佢雖然曾經做錯事但心地善良，為善不甘後人，但亦有唔少網友質疑佢只係為洗負面形象做騷。其好友陳礪志亦喺7號晚於微博回應：「看到一些言論實在難過，幾句話想說： 1，愛裡的心2009年發起，堅持十年了。今年例行篩查，何來洗白一說？2，阿裡是世界屋脊中的屋脊，平均海拔4500米，高原反應是來這裡面臨最大挑戰。3，這個專案冰冰一直堅持全程參與，除了自己三度入藏，所有孩子在北京上海手術都去醫院探訪。」

好友陳礪志反駁網友做騷言論，指冰冰已經參與呢個計劃足足十年。（微博圖片）