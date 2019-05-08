【東張西望】Patrick Sir三千萬買入大圍豪宅　曾獲最佳園林大獎

無綫節目《東張西望》主持人林溥來（Patrick Sir）除了從事演藝工作，主持節目之外，入行前曾任職英文科補習老師，兼且創辦了補習學校並擁有多間分校的他，身家豐厚。他亦投資有道，而買樓最保值呢個道理他當然懂啦，即使現時本港樓價依然高企，也無阻他買樓的決心。據土地註冊處資料顯示，Patrick Sir近日就以個人名義，斥資港幣2,950萬元購入大圍壹號雲頂8座地下單位，該單位實用面積1,123方呎，成交呎價約26,269元，另連花園。

Patrick Sir除咗係藝人，仲係一名補習老師。(ig圖片)

大圍壹號雲頂屬於豪宅屋苑，地勢較高，環境清幽且享有超開揚靚景，每戶均設有露台，樓底接近11呎高，無論是客飯廳和睡房都十分寬敞，室內間格亦相當實用。屋苑更曾於去年獲康文署頒發的「2018最佳園林大獎」金獎，景觀一流。叫得做豪宅屋苑，當然就要有豪華會所，這裡就有一個36萬平方呎園林會所供住客使用，包括有戶外及室內泳池、健身室等設施，還有一條私家行山徑。

壹號雲頂曾於去年獲康文署頒發的「2018最佳園林大獎」金獎。(網上圖片)

年前TVB嘅睇樓節目都有介紹過呢個豪宅，一齊睇下入面嘅單位有幾靚：