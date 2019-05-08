雞排妹床照引發無限想像　被網友追問超尷尬問題會點答？

雞排妹一聲「老公」唔少人爭住應機。

向來言行舉止都十分大膽嘅雞排妹(鄭家純)，不時都會大方將自己嘅人間「胸器」同人分享，日前佢喺IG上載多張床照，一個側身動作，令其心口deep v顯得更為突出，加上佢發文表示：「各位老公早安，跟我一起賴床會遲到喔。」字裡行間引發無限遐想。

雞排妹不時都上載令人有無限遐想嘅照片。

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不過，講到遐想，相信點都唔夠雞排妹喺IG限時動態同網友嘅對答，有網友喺一問一答環節中，直接提出「你喜歡大肉棒男生嗎？」雞排妹即以「16-17公分為佳。」作為回覆，之後有網友留言表示「亞洲男性覺得桑心（傷心）。」雞排妹非常貼心咁安慰「不要擔心，擁有長期良好品質的性關係，伴侶可以讓它再成長2-3cm，15也ok啦！」對話內容有夠出位，但雞排妹就似乎一啲都唔抗拒，對於之後有網友問到「為什麼世界上有貧乳控，但沒有小屌控」，佢就神回一句「沒有女人需要不吸水的棉條。」

一問一答環節都好精彩。

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探討完啲咁深入嘅問題，雞排妹又再同網友討論「瘦身」、「胸部保養」等話題，有網友提到自己因胸部超級無敵小而感到難過，雞排妹就認為如果係可以令自己快樂又有自信的話，「那就去隆乳吧」果然係敢言。