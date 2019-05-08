【性敢中環】連詩雅面對愛情比較被動　不容許有第三者：我會離開

網劇《性敢中環》今日（8日）舉行發佈會，擔任主演的何珮瑜、連詩雅、雨僑、陳嘉莉及鄭欣宜組成「中環五月天」出席活動，連詩雅（Shiga）今次在劇中飾演心理醫生，能醫卻不能自醫：「雨僑就係我best friend，但我哋之後有三角關係，就產生咗好大誤會。」Shiga稱自己是第一次飾演專業人士：「喺用聲方面係有啲困難，今次就唔可以用普通女孩子嘅聲，而係要有磁性去講對白，會比較有說服力。」

Shiga今日穿白色露背連身裙出席活動，瞬間吸引全場焦點。（葉志明攝）

Shiga又說自己與角色的感情觀相似，都比較內斂：「我遇到一個鍾意嘅人嘅時候，我係會比較怕醜，同埋我唔係比較主動嘅性格；我自己就喜歡由朋友開始。」如果在自己的感情生活中遇到第三者會如何處理？Shiga說：「我個人比較被動、唔鍾意複雜。我會諗我嘅另一半點解會容許呢件事發生，即係佢心裡面已經有第二個存在，咁我就會離開。既然佢嘅心已經唔係得我一個，有一次就會有第二次。」

Shiga說自己的角色在中環五月天中最不大膽，因為職業的關係相對較理性。（葉志明攝）

Shiga又分享印象最深刻的一場戲是與雨僑吵架的那一場：「其實《性敢中環》係想講女性嘅自主態度，我哋因為一個誤會而嗌大交，當和好如初嘅時候就喊到力竭聲嘶，其實有好深感受。」