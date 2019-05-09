何超蓮28歲生日　男友竇驍公開送禮勁有心思

何超蓮同竇驍上月底大方公開認愛。（何超蓮微博）

5月9日係何超蓮28歲生日。（IG/@laurinda_ho）

5月9號係賭王千金何超蓮28歲生日，連日來已經有唔少朋友輪住為佢慶生，收禮物都收到手軟。不過今年有點不一樣，因為超蓮正同內地男星竇驍拍拖，上個月仲被影到喺電梯內激吻。熱戀中嘅女士總會期待男友送咩驚喜，竇驍當然無令大家失望啦﹗

連日來唔少好朋友為超蓮慶祝生日，當然唔少得好姐妹鄧紫棋同李蘊啦。（IG/@laurinda_ho）

身為賭王千金，超蓮有咩禮物未收過？竇驍就出奇招公開送上情詩一首。（竇驍微博）

竇驍喺9號中午時份，於微博以《玖五•齊蓮並蒂》為題發文：「郁瓣蓮花柳罩庵，孤庵淽水浣蓮潭，怡蓮澈柳鳴滬邸，花朝花綻陽明山。」四句詩中三句都有「蓮」字，相當有心思，最尾嘅「Hbd hun」，有網友猜測係「happy birthday honey」嘅意思。呢份心思比物質上嘅禮物更彌足珍貴，壽星女超蓮當然好受落啦，留言並轉發男友情詩，同樣寫下密語「Ty hun Ly愛你」，相信就係「Thank you Honey Love You」嘅意思。