【鐵探‧幕後專訪】望港劇再成為大家話題　朱鏡祺：我哋對手太強

（左）執行監製蘇嘉敏、總導演蘇萬聰、原創故事朱鏡祺、編審劉小群，是《鐵探》的幕後功臣。（葉志明攝）

無綫重頭劇《鐵探》不論收視及口碑都有一定的正評，平均收視每星期都接近28點，或者你仍是「我唔睇TVB」的那種「潮人」，但不代表港劇的從業員不努力，《鐵探》總導演蘇萬聰、執行監製蘇嘉敏，原創故事朱鏡祺、編審劉小群，四位《鐵探》的幕後班底，他們很想令一香港人有重看港劇的熱情。朱鏡祺：「我們的對手太強了，觀眾選擇太多，Netflix只是其中一個按鈕，他們一按就看到，我們一定要好拼搏，搏到盡觀眾才有機會看。」或者《鐵探》和你心目中的神劇還有一段很長的距離，但只少有一班製作人朝著這個方向發展。

惠英紅的加入，絶對是令《鐵探》成功的原因。（電視畫面）

無綫劇需要引入新元素



《鐵探》自播出以來收視非常好，平均都有２８點，網上留言亦多正評，當中最令觀眾驚喜的是有影后惠英紅及金像獎〈最佳男配角》姜浩文加入，原創故事朱鏡祺：「那時有個想法，還有什麼化學作用可以加在無綫劇？本身已有新晉的，亦有不少實力派，那如何整體再向前行？之前《不懂撒嬌的女人》宣萱回來的成功，令我們有個啟法，要有一些對觀眾有吸引力，意想不到的藝人回來助陣，亦有演技保証的，紅姐（惠英紅）是我們第一個想到的，很想她加入我們。」編審劉小群：「寫劇本的第一日就鎖定了要找紅姐，這個角色沒有其他人可選，當我們看了電影《血觀音》，更覺得非她莫屬，好想找她演出，但又很忐忑，我們怎樣打動到三屆影后呢？但好彩，她看了故事大綱後答應了。」

袁偉豪、蔡思貝在《鐵探》的演出，令觀眾覺得耳目一新。（電視畫面）

希望港劇再成為大家茶餘飯後的話題



《鐵探》團隊深知很多觀眾對港劇失去了信心，但他們很想吸引觀眾再回來，朱鏡祺：「我們很想做到令香港人看電視是會開心的，會有話題的，會討論的，今天會討論昨晚的劇情，很想做到這種社會氣氛。」要做到這一點首先劇本創作及製作自由度，要比以前更進步，貼近其他國家的水平，總導演蘇萬聰表示，感受到無綫求變及想和其他國家劇集「拗手瓜」的野心，他說：「那時，我在北京，收到杜之克先生的電話，我之前不認識他，他叫我回來飲杯咖啡，之後大家談合作，那時他想我拍《使徒行者２》我告訴他自己很煩，要求的自由度很大，但杜生說沒問題，之後合作，自己會感到TVB有新氣象，管理及創作上都開放了很多。」

姜浩文在結局中以軍裝警察身份出現，相信是一個完美的安排。（電視畫面）

劇集只有好與壞 不應用地區分別



總導演蘇萬聰出身無綫，之後去了hktv拍了神劇《警界線》，然後回了內地拍劇，輾轉回到TVB，他覺得不應再用地區性來區分劇集，劇集只有好看與不好看：「現在其實不用分是港劇還是什麼地區，總之要製作全中國看得懂的劇，或者全東南亞看得懂的劇集，對我們製作來說，更加不用分，那裏有好的平台就到那裏工作。」而執行監製蘇嘉敏只希望電視劇能成為大家的朋友，「我只有一個簡單的信念，電視劇對人生很重要，小朋友返學前後就是回家看電視，自己也是這樣成長，或者將來老了，電視是他的朋友，到行動不方便的時候，電視可能成為他們唯一的娛樂，我們很想製作一些有水準的電視劇給人類觀看。」