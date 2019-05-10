杜德偉北京宣傳新專輯　宣佈入紙紅館搞演唱會：希望快啲有好消息

今日杜德偉北京宣傳新專輯，同時宣佈入紙紅館。（官方圖片）

杜德偉（Alex）在2014年重回香港樂壇並舉辦了兩場《杜德偉極杜世界巡迴演唱會》，當時更受到不少粉絲支持，全場爆滿。想不到4年後的今天，他又帶給樂迷又一個令人興奮的消息：他將入入紙紅館舉行演唱會！今日（5月9日）他在北京為宣傳他首度擔任專輯監製，並籌備了5年的新專輯《起來》。他說：「呢個BB陀咗5年咁耐，繼上次台灣之後，來到北京同大家分享《起來》當中包含既意義，就係要離開舒適圈（Comfort Zone）。」

囝囝AJ都有陪爸爸到現場，好Sweet吖。（官方圖片）

今次的北京宣傳，他更帶同了自己的囝囝AJ出席，兼任自己的小助手。現場囝囝AJ還一邊拍手一邊和應，還事先為Daddy拍了一段片段：「加油Daddy! 專輯大賣，演唱會成功」。收到驚喜的Alex，則甜笑說：「雖然BB未必知道加油係點解，但聽到就會好窩心！所以今次再帶佢一齊出發，係要訓練AJ做我既私人小助手，而家啲童工唔錯，俾粒糖就開心！哈哈，講笑啦！因為今次在北京宣傳日子都比較長，如果阿仔唔係我身邊，我都會成日心掛掛，加上有太太一齊同行，索性一齊出發！」

今次北京之行，更是為宣傳杜德偉監製的新專輯《起來》。（官方圖片）

在宣傳會上，被問到何時會有好消息？他開玩笑的說：「冇錯，就係我太太有咗第二胎！都係講笑！演唱會呢份喜悅又點少得香港既Fans，我會入紙紅館申請場地，喺香港舉行演唱會，希望快啲有確定既好消息可以同大家講！」