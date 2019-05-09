陳法拉為拍美劇經歷無數挫折：畢業到而家試鏡試咗十幾次

陳法拉雖然面試了十幾次，但最終獲得拍美劇機會，她表示覺得自己幸運。（梁碧玲攝）

陳法拉今日（9/5）出席在金鐘舉行的國際著名航空公司活動。2014年宣布離巢TVB後，遠赴美國紐約入當地著名學府Juilliard School 茱莉亞學院攻讀戲劇課程，成為首位華人以全科A成績獲頒MFA (Master of Fine Arts) 戲劇表演碩士，她更參演美國電視台HBO的新劇《The Undoing》，正式進軍荷里活在當地發展娛樂事業。

陳法拉表示好想回流香港拍戲，好掛住香港的觀眾。（梁碧玲攝）

闊別香港演藝圈多年的法拉表示：「其實我好想返嚟香港拍嘢，都叫做行開咗一段時間，對上一次我嚟香港嘅時候都係做舞台劇，形式上演繹方式好唔同，咁所以好期待用廣東話做戲，不過都相隔5年時間冇拍，我總覺得學咗咁多嘢，身體總會有啲化學反應，都沉澱咗一段時間，希望可以同一啲演員合作拍戲，不過TVb暫時未有聯絡我。」

陳法拉今日來港出席活動，即日就回美國開工，認真忙碌。（梁碧玲攝）

此外，法拉透露美國演藝圈同香港相比，美國競爭都非常之大：「我畢業到宜家試鏡都試咗十幾次，嗰邊大壓力因爲競爭好強，成個美國咁大，咁多人去競爭一至兩個嘅角色，所以命中率係好低，亦要面對好多挫折及失敗，咁所以覺得自己好幸運，畢業冇耐就有一個角色可以演出，兩個地方文化好唔同，各有各嘅辛苦，亦各有各嘅樂趣，嗰邊美國同香港都一樣有狗仔隊追蹤，不過就睇下你做到咩位置啦，我就喺個邊就冇人識，咁就冇咩壓力。」