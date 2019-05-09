【但願人長久】張可頤首次挑戰舞台劇　再與謝君豪演夫婦

由張之珏導演的舞台劇《但願人長久》今日（9日）舉行記者會，主演張可頣、謝君豪、江美儀、楊英偉及黃建東等出席。可頤處女下海，首次挑戰演出舞台劇，雖然有點緊張，但她說這是一種動力，加上有老拍檔謝君豪傍實，令她放心許多。

謝君豪和張可頤的合作由電視劇延伸到舞台劇。（梁碧玲攝）

可頤和君豪在劇中是一對育有一子的夫婦，二人在戲劇上有多次合作，已非首次演夫婦，她笑指發夢都估唔到有一天可以跟君豪同台演舞台劇，「我細個睇佢做舞台劇㗎嘛！今次真係好幸運，能夠在舞台上可以同君豪做對手，因為可以跟佢學好多嘢，而且由於我嘅熟絡令我覺得好有安全感，我可以好信賴佢，我知道佢可以提點到我，如果我『發台瘟』佢可以救到我。」君豪指在舞台上需要演員之間互相信任，才能擦出火花，說提點就有點言重了，「舞台係大家共同去創造出嚟，大家係互相刺激，唔使講輩份，絕對係無大無細。」

一眾舞台劇主演合照。（梁碧玲攝）

《但》劇的內容講述人生面對生老病死的不同態度，可頤指自己平日是一個凡事看得開的人，但早前父親離世時帶給她和母親不小的打擊，「前幾年我爸爸過身，我無諗到自己面對摯親離世時嘅反應原來會咁，我媽媽亦一樣，我從來未見過媽媽有咁嘅反應，會如此不能接受現實，我覺得重新認識自己。」君豪亦說：「當一個人面對生同死，都會見到一個沒見過的自己，唔會諗到自己會有咁嘅反應。」