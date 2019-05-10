譚永浩諗足一年先敢做大台親生仔：樂小姐有問我想點發展

喺《救妻同學會》中飾演花弗男PatPat嘅譚永浩（Jarryd），2012年加入無綫至今，雖然參演過不少劇集，亦有主持《安樂蝸》等節目，可惜知名度唔算太高，但世事嘅嘢真係好難預計，因為譚永浩今個月起正式轉做大台親生仔，換言之，嚟緊大把機會。



終於做大台親生仔，譚永浩既感恩又開心。（ig圖片)

譚永浩接受《香港01》訪問時透露其實早在去年初，公司就已經有同佢傾合約問題，自己亦因而開始考慮做親生仔的好與壞。「不過傾完之後一直無聲氣，曾經都有問過，但撞啱公司有大騷所以無下文，之後都唔好意思再追問，直到前陣子，公司正式落實同我簽經理人合約。」問到公司可有交代「轉約」原因，譚永浩就話未有過問太多，但他透露之前曾與樂易玲見面。「佢都有問過我想點發展，不過已經係好耐之前嘅事。」

譚永浩想多在音樂方面發展，轉約時亦有同公司研究這一部份。「暫時未有劇喺手，自己都忙緊個音樂劇，不過簽咗經理人約之後，公司就幫我接咗幾個音樂job，好開心好感恩。」（ig圖片)

至於薪酬方面可有大幅增加，譚永浩表示「唔算太多」並笑言「預咗唔會太高」，他又透露在考慮轉約時，曾擔心接job方面會受到影響，但後來又覺得「都係咁做」。「之前都有經理人公司接觸過，但自己好怕簽咗之後係未真係幫到我，所以成日都會諗如果公司搵我簽（親生仔）就好啦，哈哈，依家終於記得我，可能係因為《救妻同學會》關係。」

譚永浩去年初已同公司傾經理人合作，但一直無下文，幸好《救妻同學會》的出現，令公司終於記得佢。（ig圖片)

現年31歲嘅譚永浩，曾在04年拍《赤沙印記@四葉草.2》但之後未有即時入行，直到2012年報讀藝員訓練班，展開了窮極人生。「讀完訓練班之後兩年左右，試過户口得返38元，真係撳到撳唔出，係後來開始有拍節目同主持，收入好少少，不過都知藝人收入唔隱定，所以去年開始同朋友搞小生意。」譚永浩因主持《安樂蝸》關係而認識了從事室內設計的朋友，並對廚櫃甚感興趣，所以「少少哋」投資。

