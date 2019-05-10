傳37歲陳法拉周六再做人妻　與拍拖三年男友於法國莊園成婚

久未在港露面嘅陳法拉昨日（5月9日）於香港出席公開活動，以俐落All Back辮子髮型配以白色連身裙，簡約又青春，法拉全程笑容滿面心情相當唔錯，本以為佢係因為難得返港表現興奮，點知呢日傳出原來佢係人逢喜事精神爽，將於11號同拍拖3年嘅法籍男友Emmanuel Straschnov拉埋天窗﹗

陳法拉9號返香港出席活動，心情大靚，有傳呢個係佢婚前最後一次公開露面。（梁碧玲攝）

近日忙於同妮歌潔曼（Nicole Kidman）及曉格蘭特（Hugh Grant）拍攝美劇《Undoing》，但法拉依舊狀態大勇。（梁碧玲攝）

現年37歲嘅法拉，曾經同Neway太子爺薛世恒有過一段婚姻，戀情於07年曝光並傳出早於美國註冊結婚，至2013年離婚，翌年法拉就飛到紐約讀書，更於當地邂逅法籍男友Emmanuel Straschnov。據知法拉喺昨日活動後就離開香港，有傳佢會直飛法國會合未婚夫，於當地一個莊園舉行溫馨又浪漫嘅小型婚宴，由於佢地都希望低調行事，婚禮只邀請關係最緊密嘅親友出席。

已經37歲嘅法拉依舊有少女般嘅外表同笑容，愛情力量果然相當強大。（梁碧玲攝）

而準新郎Emmanuel來頭絕不惹小，於哈佛大學MBA課程畢業，畢業後06年成為法國駐日本外交官，主力分析中國及日本的金融經濟；11年擔任Prada美國CEO特別助理，更創立網頁和app製作的Bubble，才華橫溢。而且佢熱愛中國文化，曾多次到中國旅遊精通普通話，仲為自己改咗個中文名叫司馬諾。法拉曾於訪問中透露，同男友相處相當舒服，雖然兩個人嘅背景同生活圈子唔同，但相當有默契而且無所不談，難怪令法拉有信心再次走進婚姻生活。

法拉於Juilliard School 茱莉亞學院攻讀戲劇課程，並成為首位華人以全科A成績獲頒MFA（Master of Fine Arts）戲劇表演碩士，更邂逅法籍男友修成正果。（IG/@falachenfala ）

法拉嘅法籍男友Emmanuel Straschnov於哈佛MBA畢業，曾任外交官，外表相當有型，絕對係內外兼備。（Facebook/@Emmanuel Straschnov）