泫雅E'Dawn拍拖3周年　同日開通微博兼放超閃合照

韓國性感女神泫雅，愛得高調勇敢，去年8月與師弟E'Dawn公開認愛，隨即被經紀公司CUBE解約。原來昨日（9日）是他們拍拖3週年紀念日，泫雅除了上傳同男友的恩愛照片大派狗糧之外，更與E'Dawn在紀念日同日開通微博。

泫雅和E'Dawn相戀3年，自公開戀情之後，愛得高調。（泫雅IG：＠hyunah_aa ）

泫雅和E'Dawn同日開通微博，而且用上同風格的頭像。（微博截圖：@泫雅_Hyuna/ @Hyo_jong））

泫雅和男友E'Dawn在拍拖紀念日雙雙開通微博帳號，而且頭像也選用同樣風格的黑白照，小小巧思顯出兩小口感情要好。泫雅亦同時在IG曬出一連串與男友的超甜蜜合照，各種擁抱和親親臉頰，非常Sweet！

泫雅和E'Dawn被公司解約後，今年1月簽約PSY剛成立的娛樂公司「PNATION」。泫雅於2007年以Wonder Girls成員出道，後來轉到Cube娛樂以女團4Minute出道後，去年因為與男友主動聯絡韓媒，私自認愛令Cube娛樂震怒，消息其接下來所有活動，最後更終止雙方合約。而E'Dawn則是2016年以Cube娛樂旗下男團PENTAGON出道，因公開戀情而退團。