冼灝英親爆當年拍《凶貓》被劉家良踢落地送院：喺醫院昏迷咗三日

冼灝英大部份叫做冼師傅，縱橫演藝圈三十多年，是數一數二的「老戲骨」演技精湛，亦是圈中武林高手，很多演員如蕭正楠及黃浩然等人都拜他為師。冼師傅憶述童年時家住北角邨，有5位妹妹，他在家中排行最大是哥哥，自幼受李小龍薰陶，18歲那年跟隨《大聖劈掛門》第二代掌門人陳秀中習武：「想當年我哋細過嘅時候都冇乜嘢玩，都係玩下波子拍下公仔紙，因一次機緣巧合，跟隨我堂兄冼林煜去武館睇佢練武，就係咁就開始咗跟師父習武。」

冼灝英（右一）在無綫劇集《鐵探》中飾演黎Sir一角，演技備受網民讚賞。（TVb電視畫面截圖）

家人反對加入娛樂圈 偷偷去報名

在80年代初，冼師傅上擂台參與搏擊比賽，被電影製片看中，邀請他在電影《擂台》客串演出，因而與戲行結緣：「個次做完之後，覺得都幾有興趣，咁啱𠴱陣時邵氏招募動作演員，有見自己學咗8至10年功夫，就偷偷走咗去報名，因為屋企人比較傳統，認為要正正經經咁搵份工做，當時我係返梗寫字樓工做助理文員，咁所以佢哋係反對我入呢一行，睇返當年初入行，啲師兄做替身，日薪都有幾百蚊，係當時嚟講人工都幾高，但我哋啲新人就冇佢哋搵得多。」

劉家良師父這腳一踢，將洗灝英正個人直飛入升降機內後發生意外。（電影《凶貓》影片截圖）

冼灝英就是拍攝這個倒地鏡頭受傷昏迷送院，3日後才甦醒過來。（電影《凶貓》影片截圖）

經歷嚴重意外 冼師傅承諾婚後不再做替身

投身演藝圈後，便跟隨劉家良師傅做副指導及武師替身等工作，他憶述做替身時受傷不計其數，曾試過一日內撞穿頭及撞爆眉骨，共縫10針，但提及曾經拍攝電影《凶貓》時嚴重受傷，心裡仍有餘悸：「當時劇情講述劉家良師傅到工廠大廈捉鬼，當時我做保安員驅趕佢離開，然後同佢發生打鬥，被佢一腳踢開直飛入升降𨋢內，當時距離都有13尺遠，當時因拉扯力度過大，速度太快導致失誤，正個人撞向硬物，甦醒過來已經是第三日，當時女朋友（現任太太）都好擔心，咁所以承諾婚後唔再做替身做演員。」

冼灝英（左一)曾參演ATV 劇集《香港奇案 之 AK47》飾演劫匪。(ATV電視畫面截圖)

97年經歷人生低潮 迫做司機補家計

90年代頭，冼師傅便轉投亞洲電視做演員，憑著一副凶神惡煞樣貌，粗獷健碩身形，反派角色因而接踵而來，事業家庭可唯兩得意。但好景不常，到了97年時亞洲電視資金出現問題，內部傳出裁員消息，當時已是兩子之父的冼師傅經歷婚後首個人生關口：「頭個幾年好多戲開，到咗95年我細仔出世之後，屋企嘅開支生活費負擔係好大壓力，到咗97年𠴱陣時，亞洲電視其中一名老闆話唔做，當時前景好差，電視劇集製作量開始走下波，惟有自己諗多啲方法搵錢，咁啱太太又識插花，就去開咗間花店，教人學插花幫補收入，而自己又就去開班教人功夫，亦試過去兼任做結婚花車司機去幫補家計，捱咗好多年，太太從來都冇怨言，好多謝太太一路咁支持我。」

冼師父一星期三日教拳，徒弟多不勝數。（梁碧玲攝）

每日堅持練功 保持身心健康

冼師父今年60有一，與太太育有兩子，大仔今年25歲剛大畢業，留在美國工作發展，細仔現年23歲仍在求學階版。他坦言：「仔大仔世界，佢哋如果想做娛樂圈絕冇反對，只要佢哋喜歡做咩都會支持佢哋，我宜家一個星期教拳教3日，閒時都會練功保持身心健康，演戲係我嘅興趣，期望可以持續參與拍攝工作。」無論工作有多忙，每逢結婚紀念日及太太生日，冼師傅都必定會為愛妻特別安排旅行慶祝，並共度二人世界，原來鐵漢也有柔情一面。

冼師父表示從來沒有後悔加入娛樂圈。（梁碧玲攝）