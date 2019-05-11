【3日2夜】伍樂怡斥5位數做老闆　開網店賣防曬運動裝自己做Model

Kelly加上Judy這個《3日2夜》組合吸引到十分多觀眾，受觀迎程度直迫張曦雯。（受訪者提供）

夏天將近，不少人也會趁陽光普照的天氣出海滑水。不過滑水同時，對部份貪靚怕曬黑的女仕，陽光又的確讓她們又愛又恨。TVB藝人伍樂怡（Kelly Ng）自與鄺潔楹（Judy）一同主持《3日2夜》後，就成為了網民心中的「女神」，相信大家都會記得她身穿泳裝玩水上活動的鏡頭。鏡頭前玩得不亦樂乎，原來鏡頭後的她也鍾情於滑水等水上活動，甚至於自己開網店，售賣設計防曬運動裝。

伍樂怡表示，這件防曬滑水衣設計特別顯瘦。

伍樂怡接受《香港01》訪問時說：「我呢間網店賣嘅係防曬運動裝，可以滑水用又可以平日做任何戶外運動都着得。原本概念係想滑水用，因為長期曬太陽傷皮膚，又要不停補防曬，仲會污染環境。同埋因為自己容易曬黑，但係又鍾意戶外運動，所以入咗行呢2年都減少咗做運動，因為做呢行曬得太黑又唔係咁好，所以我先諗到防曬，自己想搵又搵唔到合心水，所以先想設計『Wearable Sunscreen』，自己鍾意之餘，又可以帶到畀其他人。」

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除了水上活動，伍樂怡亦都十分喜愛騎馬。（伍樂怡IG圖片）

她表示，這間網店算是由她一手包辦的，前後籌備足足花了4個月時間。「初次創業，所以投資額唔係高，哈哈。（有冇十萬？）又冇咁多，5位數啦，不過真實數字就唔講啦。今次由設計、搵料、測試成品，到整網站都係自己做，啱啱開始都係要自己着自己做模特兒，希望減低啲成本，哈哈。不過將來做得Ok嘅，先再搵其他Model。」

拍攝《3日2夜》的時候，她也曬黑了不少。

網店所有事情都一手包辦，那麼會不會親自做送貨員將貨物親自送到客戶手上？她回答說：「哈哈哈，Shipping會搞掂㗎啦喇，不過遲啲會有度身訂造服務，俾人加個名上去，所以到時我都有機會自己親手送貨。」

伍樂怡表示將會推出滑水衣的客製化服務，到時有機會親身送貨。（受訪者提供）

今次開網店做老闆娘，Kelly可算是落足心機，尤其是設計這一部份。「可能係我唔識畫圖嘅關係，又唔係好在行，所以由設計到有成品，再改良，都有4，5次以上，仲未計自己着上身出去滑水，試下件衫係咪真係有用同埋着上身靚唔靚。其實一開始都唔止呢幾個款，但係過程真係幾繁複，試完有幾件效果冇乜好，所以最後都唔係話有太多款拎出嚟賣，貴精不貴多囉。而家開咗鋪之後，我都會慢慢設計多啲款，一路會加多啲嘢落去。」