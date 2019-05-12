【玄彬香港見面會】為Fans慶生送抱 　深情翻唱Lady Gaga名作

韓國男神玄彬昨晚（11/5）完成香港粉絲見面會，今次不單是玄彬事隔六年再度在香港開騷，亦是亞洲巡迴演出最後一站，所以玄彬出盡渾身解數氹粉絲，不單大派禮物，邀請粉絲上台玩遊戲，大方與粉絲擁抱自拍，還完成多位粉絲的心願，一眾幸運兒表現非常激動。

玄彬昨晚完成香港粉絲見面會。（葉兆康攝）

玄彬早前公開收集粉絲的心願，並在台上完成大家願望。有來自內地的粉絲剛剛生日，玄彬特意為她準備生日蛋糕慶祝，又抱抱該粉絲，讓她當場興奮落淚。此外，亦有粉絲盼望玄彬獻唱經典韓劇《秘密花園》插曲《那個男人》，而玄彬亦不負眾望，即席清唱《那個男人》，令粉絲們大飽耳福。

玄彬以抽籤形式選出多位粉絲互動。（網上圖片）

不過，見面會上亦有表現極其冷靜的粉絲，有影迷獲抽中，與玄彬重演《我的名字叫金三順》（港劇名：我係金三珣）和《秘密花園》的經典場面，又被玄彬捧起臉龐十秒注視，更獲玄彬送花和擁抱，然而，或許太過緊張，該名影迷依然面無表情，玄彬事後也不禁戲謔她：「我喺首爾、台北同香港都做同一個環節，呢位粉絲係三個地方入面最冇表情嘅人，我做乜佢都冇乜反應，第日如果我演戲冇乜表情，其實係參考緊呢位fans。」讓全場粉絲當場爆笑。

有粉絲剛剛到過生日，玄彬特意準備蛋糕為她慶生，粉絲當場興奮落淚。（網上圖片）

在演出的尾聲，玄彬深情翻唱電影《一個巨星的誕生》主題曲，Lady Gaga和Bradley Cooper的《Shallow》，冧爆一眾粉絲。玄彬又預告，現時正挑選新作品，而不久的將來亦會再度來港，請粉絲們多多期待。

幾乎所有上台的粉絲都獲玄彬擁抱。（網上圖片）