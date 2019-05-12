【母親節】鍾舒漫笑稱媽媽心中最好禮物：去搵個好男人做男友

鍾舒漫（Sherman）以義工身分出席母親節活動，到訪中心與一班殘疾人士，同佢地媽媽慶祝母親節。活動上Sherman與一班殘疾人士大玩遊戲，活動後佢話透過遊戲接觸，發覺殘疾人士其實相當可愛，亦了解到他們有屬於自己嘅快樂，而這份快樂會比普通人來得簡單。活動上一班殘疾人士將康乃馨送到媽媽手中，真情流露對媽媽表達謝意。

母親節前夕鍾舒漫選擇出席義工活動。（主辦單位提供）

Sherman亦趁機感謝媽媽嘅付出：「我自己阿媽，照顧我同妹妹都好艱辛，何況係要照顧一班情緒起伏比較大嘅小朋友，媽媽一定要付出更多耐性，同埋愛。」今次係Sherman第一次透過義工活動接觸殘疾人士，留下印象深刻：「我好樂意再做義工，希望自己可以起作用，可能係我嘅出現可以引起少少人嘅關注，只要能夠幫到手，我都會想去做。」

鍾舒漫第一次透過義工活動接觸殘疾人士。（主辦單位提供）

以往母親節Sherman都係請媽媽吃飯簡單地過節，亦曾經親自下廚。問到今日點同媽媽慶祝，Sherman就話：「因為今年媽咪唔喺香港，所以未慶祝，但媽咪成日都話唔使慶祝啦，因為做媽咪好多嘢要擔心，講笑咁話唔做媽咪啦！」Sherman話今年無準備禮物：「禮物就係我畀啲力去搵個好男人做男友，哈哈。」