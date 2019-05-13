姜成勳大膽踩後輩生得醜　口出狂言：東方神起之後就沒有好看的

元祖偶像SECHSKIES水晶男孩前成員姜成勳，今年初因不同的爭議，包括被指與女友挪用粉絲俱樂部募款和威脅前經理人等，形象大插水而退出組合。近日一段有關姜成勳在粉絲面前，大膽批評後輩外貌的舊影片在韓國網路上瘋傳，讓他再一次備受爭議。

網上瘋傳的影片中，姜成勳正在與粉絲對話，影片似乎由當時其中一位現場粉絲拍攝。本來姜成勳提到自己因身高而覺得自卑，希望有手術能讓他增高8厘米。之後他卻開始批評後輩男團，講到：「最近的偶像都長得不好看，在美容室看到覺得特別醜，皮膚也髒，東方神起之後就沒有好看的偶像了。」這時一名粉絲問：「上次見過的BTOB呢？」沒想到姜成勳竟然回答：「我要怎樣說他們呢？如果由我當制作人的話，會根據外貌來挑選。」被指發言有貶低BTOB外表之意。

一條姜成勳批評後輩男團外貌的舊影片瘋傳。（影片截圖）

被姜成勳暗指生得醜的男團正是2012年出道的BTOB。（Facebook專頁/@ BTOBofficial）

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最後姜成勳再補一句：「藝人不是應該要長得不錯嗎？皮膚要好亦要帶有光環…」直接向一眾後輩開槍。雖然未知影片確實的拍攝時間，但有網民指出姜成勳已不是首次批評後輩的外貌。去年姜成勳曾在MBC節目《Video Star》上，被主持人問到與「21世紀臉龐天才」ASTRO車銀優比較的感覺時，他竟在節目上看着車銀優的照片回答：「這樣看不知道算長得帥不帥…」讓主持非常堂皇，亦有失前輩的禮貌和風範。姜成勳再一次引起爭議，讓他和BTOB等關鍵字登上熱搜，而本人則未有回應事件。

姜成勳（一位）和BTOB（四位）都一同登上韓國Naver熱搜榜。（網上截圖）

姜成勳曾在《Video Star》上，也對車銀優做出不禮貌的行為。（影片截圖）