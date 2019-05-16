網爆李小璐PG One同居　賈乃亮已經離婚？　

現年36歲的內地女星李小璐，自2017年底被爆同《中國有嘻哈》的冠軍選手PG One（王昊）齊齊過夜，疑似出軌鬧出婚外情一事鬧得沸沸揚揚，最終使二人相繼被封殺演藝事業更停滯不前。雖然李小璐有澄清所謂的「夜宿門事件」只不過是一個誤會，但仍然難為這件事劃下句話更愈演愈烈。

李小璐被傳同PG One同居中。（李小璐微博圖片）

近這一年多以來，外界更不時傳出李小璐同男星老公賈乃亮已經簽好離婚協議書，指出女兒賈雲馨由女方撫養，男方每月就要支付十萬人民幣撫養費直到女兒十八歲為止。另外，其中一項更列明假如女方再婚，男方則有權變更撫養權等，不過該事件就好快地遭到李小璐方工作人員否認，強調消息是假的。不過近日網上又瘋傳，疑似是PG ONE隊友丁飛發微博指出，字裡行間暗指李小璐同PG One仍然保有聯繫，而且二人目前更是同居狀態，又一次掀起網上熱議。

丁飛貼文疑暗指PG ONE還幫李小璐撫養女兒賈雲馨。（視覺中國）

據丁飛指出：「他在北京不容易啊，又要養媳婦又要帶孩子」，網友就聯想到莫非PG ONE同李小璐已經同居中，並且還養育著李小璐同賈乃亮的女兒賈雲馨。事後丁飛突然又刪除該則貼文，不過好快地被廣大網民截圖，而李小璐一方聽聞該則消息之後亦立即作出回應，反擊這一切都是假的：「別刪，關於造謠誹謗已經交給律師處理。」網友們又再一次替賈乃亮感到可憐。

李小璐工作室作出回應。（娛樂視聽團微博圖片）