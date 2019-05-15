奚夢瑤超模身材練成方法大公開　全身鍛練再加健康餐單全面睇

奚夢瑤現已成為賭王的準新抱，等嫁何家公子何猷君，貴為內地超模的她，除了有出色的事業，還有甜蜜幸福的愛情，是不少女生們羨慕的對象。而她的一副Fit爆身材更是不少女生夢寐以求的，身高178的奚夢瑤，體重僅有49kg，多次為Victoria's Secret行show的她盡騷驕人身段玲瓏曲線體態美。然而即使她天生一副模特兒的高佻骨架，要擁有纖腰、翹臀和筷子手腳如此健美的身形，也需要後天的努力。奚夢瑤在keep fit方面就非常之勤奮，經常做gym，並接受體能訓練，對自己的身形要求非常嚴苛，再配合健康的飲食餐單，才能練成超模的身材。

奚夢瑤日前接受了何猷君的求婚。(奚夢瑤微博圖片)

奚夢瑤不時會於她的微博和IG post她做運動的短片同大家分享，全都是她做gym接受訓練時拍下的，有私人教練親自指導。而她鍛鍊的項目亦非常之全面，可以說是由頸以下到腳都要運動，全身的肌肉都要操fit，令身形線條更加緊緻。片中可以見到她有做站立位抬腿、弓部淺蹲、金雞獨立、燕式平衡、引體上升、push up以及平板式支撐等等，十分之多元化。而她身在美國時還會到當地頂級Gym room Dogpound進行training，那裡是一眾國際超模的健身修羅場。奚夢瑤曾在微博post了自己磅重的相，並表示：「減脂告一段落，要繼續增肌嘍！」可見她很注重自己的身材，且並非只求瘦身，而是要有肌肉的線條美。

奚夢瑤操到身形線條好靚。(奚夢瑤微博圖片)

奚夢瑤也曾經在接受訪問時，公開了她的減肥秘訣，表示自己主要靠的是吃減肥餐來減肥，首要就是要戒糖戒甜食。而早餐她會選擇吃一些酸奶，脫脂牛奶，搭配麥皮、或草莓，藍莓之類的水果。午餐她通常是吃三分之一碗飯再加上水煮蔬菜和半截玉米。至於晚餐她就只會吃半碗小米粥或者燕麥，再加一個蘋果，或者一個蕃茄，真的是要好忍得口。

大家覺得她的減肥keep fit方法難唔難學？不妨留言討論一下吖。

奚夢瑤身高178cm卻只有49kg重。(奚夢瑤微博圖片)

點擊下圖逐格睇奚夢瑤的超模身材是如何練成的：