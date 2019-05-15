奚夢瑤求婚綵排曝光惹做騷疑雲　網民質疑：原來一切都是場戲

奚夢瑤於前晚正式成為賭王準新抱！賭王何鴻燊與四太梁安琪的兒子何猷君，前晚在上海尚嘉中心向女友奚夢瑤求婚，當晚奚夢瑤頭戴皇冠，以一身粉紅色公主裝扮出場，接受何猷君的浪漫求婚。求婚成功後何猷君即激動大叫：「She said YES！」然後何猷君為奚夢瑤戴上戒指，二人當眾擁吻。而這次的求婚亦瞬間成為了全城熱話，火速登上了網絡熱搜冠軍，事發至今3日依然繼續有不少網民討論。

當晚奚夢瑤一身便服到場。(微博視頻截圖)

而今日就有一段視頻於微博上瘋傳，標題是「奚夢瑤求婚綵排視頻」，片中可見一身黑衫黑褲打扮的奚夢瑤正在乘搭扶手電梯抵達商場，她身後有一班人在伴舞，與她前晚被求婚的情境一樣。不同的只是她並未換上粉紅色公主打扮，她身後的dancer亦未換上蘑菇裝，不禁令人覺得她當時是在為之後的求婚作綵排。網民紛紛留言表示：「求婚都有綵排嗎？」、「原來一切都是一場戲」、「演技真好啊！」不過，奚夢瑤方面已經澄清了這不是綵排，而是奚夢瑤剛剛抵達商場，然後她就被拉去換衫了，她確是什麼都不知道的。

奚夢瑤身後有一班人在跳舞。(微博視頻截圖)

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