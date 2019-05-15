王菲前夫李亞鵬公開認戀　親揭女友身家500億人仔真相！

現年47歲的李亞鵬過往曾和天后王菲有過一段婚姻，並育有一女李嫣，二人於2013年離婚後各自過得精彩，李亞鵬更由電視小生轉行成為生意人。即使李亞鵬淡出娛圈，但感情生活依然備受外界關注，近日他就被影到與一名女子牽手散步，外傳女方身家500億人仔，引起全城熱話。他今日就在微博發文承認戀情，不過就否認了女方家財萬貫傳聞！

內地男星李亞鵬早前被影到與一名神似王菲嘅短髮女子拖手散步！（李亞鵬微博圖片）

他不時和女兒拍拖！（李亞鵬微博照片）

李亞鵬與王菲離婚至今6年，二人再見亦是朋友，他更稱公開表示：「我們不再是戀人，是親人」，即意味着以後不管他再愛上誰，愛多少人，過什麼樣的生活，他生命裏都有王菲在。向來對於感情生活不多言的李亞鵬就難得被影到跟一名神似王菲的短髮女子牽手散步，女方更驚爆是身價人民幣500億元的企業家。對此，他難得在微博發文：「不是企業家，沒有500億。只是一位偶爾喜歡唱唱爵士的文字工作者，一位令人欣賞的獨立女性。我理解媒體需要流量，但希望能給予一些基本的尊重。謝謝！」李亞鵬一番言論一出，得到不少網友的祝福！

網友大讚他很有擔當！（微博截圖）