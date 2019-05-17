香港人只愛聽舊歌不愛新作品 關楚耀：始終有一定的情意結！

關楚耀（Kelvin）昨晚（16日）出席活動，卻預料不到竟然會這麼熱，面都紅晒！（梁碧玲攝）

關楚耀（Kelvin）昨晚（16日）出席品牌活動，可惜因場地通風不夠兼焗促，令身穿藍色燈芯絨外套的Kelvin熱至面部通紅、汗流夾背，需要不斷用紙巾抹汗，更一度要將外套脫下。Kelvin接受訪問時笑言自己不怕熱，更試過在更熱更焗的環境下拍戲：「我最記得當時係拍啲江湖嘅打鬥戲，好多男人喺度，啲汗簡直係『香氣橫飛』，所以我覺得依家呢度好幸福！」

Kelvin笑言去英國開show時想起自己在外國讀書的點滴。（梁碧玲攝）

日前Kelvin到英國與JW開演唱會，他坦言整個旅程最令他驚喜的是，當地華人和大學生都非常喜歡他近年的新作品：「我嘅歌曲之中大家比較熟啲嘅可能係《你當我什麼》、《悲哀代言人》嗰一類舊歌喇，但係去到英國嗰度，啲大學生鍾意聽我呢一兩年嘅新歌，例如《死亡之吻》、《飢餓遊戲》等等。所以我翻到香港，我都同公司團隊講，呢兩年做嘅歌曲真係冇白費到心機，真係有人鍾意、有人欣賞！」

昨晚活動上李靜儀亦有同場，她同關楚耀一樣焗到滿頭大汗。（梁碧玲攝）

不過近年樂迷都比較喜歡演唱會走「回憶」路線，他們都一心希望歌手能主要演唱舊時的經典歌曲，反而對他們的新歌沒有太大興趣。這樣的現象會否對於想多推出新歌的Kelvin來說是一個很大的打擊？他認為能夠充分理解香港人對於舊歌的情意結：「我作為一個聽眾，我都好鍾意聽番以前嘅歌，始終由細聽到大，有一定嘅情意結，而且啲歌詞真係細細個已經入晒腦，根本唔需要記！」他笑言聽到有歌迷跟他說自小聽他的歌曲長大，這份支持令他更有動力出更多好歌回饋他們，並希望能推出更多好作品，以年尾在香港開演唱會為目標。