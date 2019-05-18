《權力遊戲》惹負評　「Arya」壓力爆煲疑患心理疾病：我痛恨自己

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）全世界都在看，也讓演出的演員備感壓力，尤其是從十幾歲就開始參與的演員，面對各界的負面輿論，幼小的心靈更不堪負荷。

上個月扮演「Sansa Stark」的22歲英國女星Sophie Turner揭露自己患有憂鬱症多年，現在依然接受心理與藥物治療中。她劇中和現實生活中的好姐妹「Arya Stark」Maisie Williams也遭遇類似問題，曾在接受廣播節目《Happy Place》訪問時，暢談自身經歷的心理問題。

「Arya Stark」Maisie Williams在接受訪問時，暢談自身經歷的心理問題。（資料圖片／Getty Images）

Maisie Williams表示在很年輕時就走紅，讓她更覺得有責任要跟自己和身邊的人確保「一切都很好」，即使她覺得一點也不好：「當我和友人在聊天時，我的內心就會一直奔馳，認為自己說話語都很蠢，他人都以異樣的眼光看我，我只能一直跑，在談話時覺得我痛恨我自己…」。

社群網路對她和《權力遊戲》飾演角色「Arya Stark」討論度高，也迫使她不得不逼自己去看負面評論。Maisie Williams說：「這讓你變得似乎很渴望看到負評，好讓自己可以陷入悲傷，並開始以詭異的方式消耗你。」同時她坦言有時晚上躺在床上，還是跟自己講討厭自己哪些地方，這才讓她意識到照護自我的重要性。

社群網路對她和《權力遊戲》飾演角色「Arya Stark」討論度很高。（劇照）

談到她的心理健康現況，她表示：「去年我的生活中得到了很多啟示，可以不去假裝一切都很好，不作不開心的事。雖然不是甚麼公開的事，後來我試著表現的更真實，這讓我覺得很放鬆。一旦你豁出去，就會樂在其中。」隨着《權力遊戲》即將正式告終，Maisie Williams接下來將會放下演戲的工作好好休息，享受正常的生活。

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