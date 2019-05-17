【婚姻合伙人】倉底翻生有好評　 高海寧：劇集都有命運

高海寧（高Ling)今日（17/5）現身商台接受電台訪問，為無綫劇集《婚姻合伙人》宣傳造勢。首次擔正劇集女主角，高Ling難免會緊張：「每晚我都有追睇，有時收工夜咗，我都會睇返重播，又會上網睇網民嘅留言，有一句網民嘅說話令我好開心，佢話睇呢套劇完全睇唔到係高海寧，只睇到呢個角色貝競枝，聽完呢句說話，我非常開心，係一個好大嘅鼓勵與認同感。」

高Ling在劇中演一名地產經紀，為了演好角色，她特意安排真地產代理員，實地睇樓，從中學習銷售服務技巧。（陳順禎攝）

劇集《婚姻合伙人》17年拍攝完成，原先安排在18年暑假檔期播放，但最終被抽起，播放劇集《BB來了》。高Ling回想當年劇集被抽起時，真是百般滋味在心頭：「心情係少少失落嘅，因為又要睇下先有得睇，但又唔知又要等到幾時，但問我係唔係唔開心，但又唔係，因為當時《BB來了》，其實我都有份做，咁所以又冇話有太大唔開心，劇集出到嚟效果又好好，李佳芯更因為呢套劇攞埋視后，咁所以每一套劇都有佢嘅命運，而《BB來了》就是佢播放最好時機，宜家就係《婚姻合伙人》最好播放時間。」