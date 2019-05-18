容祖兒大讚關智斌善良　反被指「Mean精」

容祖兒（Joey）同關智斌（Kenny）嘅「斌祖二世古」來到最後一集，二人展開咗一段深情對話，原來十年前Kenny寫咗首歌俾祖兒，但佢沒有告訴祖兒，選擇將呢個秘密埋藏心底，直到今時今日先講出來，睇住Kenny 寫畀自己嘅歌詞，祖兒感動到眼濕濕。

Kenny 十年前寫咗首歌畀祖兒，這首歌就是《勇氣情歌》，但一直冇話佢知，直到今次一齊拍節目先將呢個十年嘅秘密講出嚟，真係好超Sweet！（《斌祖二世古 Pretty Crazy 》影片截圖）

祖兒 同Kenny 共事16年，講起對大家的評價，Kenny回憶有一次一齊拍攝北京中央電視台嘅劇集，Kenny指當時祖兒因為劇組安排失當發火，但完全惡唔出樣，令佢印象深刻。Kenny又指祖兒喺朋友當中係一名「mean精」，祖兒講過一句說話令Kenny記足一世，「Kenny你真係好靚仔，不過可惜而家唔興你呢啲樣。」聽番Kenny咁講，祖兒即刻爆笑；至於祖兒就話Kenny一直都冇變過，係最善良的人，每次需要佢的時候，佢都會喺度。祖兒亦提到Kenny一個人返內地拍劇，係要好毅力先可以捱過，係好值得尊重。

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Kenny隨後提起，有一年頒獎禮令佢印象好深刻，當年祖兒奪女歌手獎嘅呼聲好高，但網民話要集氣喝倒采，坐在台下的Kenny表示好為佢擔心，佢認為當年祖兒真係好努力，「我覺得就算你拎唔到獎，都唔deserve被『噓』。」祖兒得獎上台後，真係有人「噓」，祖兒當時衝口而出講咗一句說話：「你哋唔係『噓』我呀嘛？」祖兒憶起呢段往事，認為當年衝動咗，「因為覺得有責任去保護我嘅朋友、同事。」

因為呢件事，Kenny就填咗一份歌詞《勇氣情歌》鼓勵祖兒，仲即場播俾祖兒聽，祖兒邊聽邊細味歌詞，「好多謝你呀寫歌畀我。」真係感動到呢。事後祖兒話：「冇諗過佢會識填詞，而且係為我而寫，感動已經唔能夠去形容到我嘅心情。我哋都係睇住對方成長、睇住大家經歷過啲乜，呢份友誼真係好難得。我真係好希望演唱會上可以唱到呢首歌。」

祖兒和Kenny 一起成長，一齊經歷了很多。（《斌祖二世古 Pretty Crazy 》影片截圖）

問到Kenny點解將呢個秘密收埋咁耐都唔講，佢就話：「因為我個人比較內斂，亦都覺得唔好意思。」十年後佢將呢個秘密公諸於世，佢話多得公司content team同佢brainstorm番出嚟，「最後一晚，團隊想我講啲我哋之間發生過而佢唔知嘅事、或者我為佢做過啲乜，我都諗咗好耐先記得番呢件事。如果唔係呢個節目，我真係冇諗住講。」

Kenny表示其實佢好鍾意填詞，以往每隻碟都會有自己嘅作品。問到佢仲有乜嘢想同祖兒講，Kenny話不如唱出嚟，「朋友嘅嘢心照啦，我哋好少講出口，我哋通常唱出嚟，希望我再有機會為佢寫隻歌，用歌講畀佢聽。」