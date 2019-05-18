【開心速遞．有片】終於有新主題曲？改編大四喜洗腦歌曲齊齊rap

在 Instagram 查看這則貼文 Konnie Crab 呂慧儀（@konniecrab）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 11 日 上午 6:37 張貼

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》正邁向600集，收視和口碑依然強勁。原本該劇的主題曲是由黃心穎主唱的《在心中》，不過卻因為上月發生了安心出軌事件後，而迅速被抽起，改以該首歌的純音樂代替。TVB至今依然未有為該劇換上新的主題曲。有網民就提議找由熊樹根 (劉丹 飾)、龍敢威 (羅樂林 飾) 、譚道德 (陳榮峻 飾) 以及豹叔 (黎彼得 飾) 這四名耆英組成的Hip Hop組合「大四喜」，去唱新的主題曲，並用他們那首freestyle唱的「乜嘢係IG我哋唔知，淨係知......」洗腦歌來改編，也有網民提議可以讓劇中的演員一起唱。

大小姐同送水傑呢對CP都有份一齊RAP。(IG@konniecrab短片截圖)

日前，飾演熊尚水的呂慧儀 (阿蟹) 就於她的IG post了一段短片，片中除了有她，還有龔燁 (張景淳 飾)、大小姐 (林淑敏 飾)、送水輝 (許家傑 飾)、金城安 (周嘉洛 飾)、朱凌凌 (吳偉豪 飾) 以及阿壯 (焦浩軒 飾)，他們以全新Hip Hop形象上陣，齊齊rap「大四喜」那首被譜上了新歌詞的洗腦歌，內容是講生活態度和享受。不少粉絲同網民都留言話第一眼以為是該劇的新主題曲，又大讚好有新鮮感。其實今次是他們為一個節目所錄的宣傳歌曲，未知如果出來反應好的話，TVB會否考慮以這首歌又或是這個組合去製作新的主題曲呢？

仲有朱凌凌、金城安同阿壯主唱。(IG@konniecrab短片截圖)

點擊下圖逐格睇呢首宣傳歌：