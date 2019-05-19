【婚姻合伙人】被摸屁股反怕陸永留陰影　林秀怡：人哋有老婆囝囡

無綫新劇《婚姻合伙人》以地產作背景，用愛情喜劇方式講述社會民生各種趣事。雖然該劇拍攝於兩年，內容和觀感略舊，但仍然得到不少人歡心，其中尤其以飾演「朝仁」的陸永與飾演「露髀」的林秀怡最有驚喜和最惹笑。今日林秀怡出席公益金活動錄影時接受《香港01》訪問，她謙虛的說：「本身陸永個人都好笑，再加上係喜劇，所以我拍到埋陸永嗰條線係好幸運！」

林秀怡同陸永呢對歡喜冤家真的很惹笑。（無綫電視畫面截圖）

她更表示，有一場高海寧被摸Pat Pat，陸永只需說：「我冇吖！」的戲份，也引得同組演員笑場，最後更要連續NG足足5次才完成。說起「摸Pat Pat」，劇中林秀怡被陸永摸Pat Pat一段戲也是網民近日的焦點，不過拍攝時，竟然是被摸Pat Pat的她覺得「唔好意思」。她說：「人哋有老婆囝囡㗎嘛，同埋嗰時條褲好薄，又好透仲見到底褲邊！可能又因為佢經驗豐富，吖唔係，係拍劇經驗可以帶動到件事，哈哈。」

《婚姻合伙人》是2年前拍攝的「倉底劇」，想不到反應也會這麼好。林秀怡對此也覺得十分開心。（陳志嵐攝）

被摸Pat Pat有沒有尷尬？她笑說：「我唔係尷尬佢揸落去嗰下，而係尷尬佢摸到我條底褲邊嗰下！摸落去嗰下，大家都覺得係肉啫，係咪？」拍完之後，陸永又有甚麼反應？她說：「拍完之後佢都冇講嘢，我又冇問佢。（佢回味緊？）我驚佢有陰影，又唔係靚女，哈哈。希望陸永太太原諒我，劇本寫㗎。」