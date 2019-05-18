余思霆認愛朱敏瀚拍拖半年　懶理「小三論」：男友話由佢哋講

余思霆（Stitch）與組合「天堂鳥」成員Tyrese已分手近一年時間，不過網上言論仍然認為她是第三者介入了男友朱敏瀚和前女友之間的感情，以及「畀Tyrese綠帽戴」。早前余思霆與男友朱敏瀚被拍得同遊日本旅遊，今日她出席公益金活動錄影時，就大方承認戀情，並表示相戀已有半年時間。她接受《香港01》訪問，説起男友時就甜絲絲的說：「我哋而家都有共識專注喺工作上面，我都係啱啱入行兩年，佢又啱啱起步，所以感情事都希望低調處理。」

余思霆（Stitch）與男友拍拖約半年，並謂現時工作為重。（陳志嵐攝

她表示，與男友朱敏瀚是在一年半前拍劇認識。「啲人成日問我佢點樣追我，其實冇㗎。我問佢（男友）點追我，佢就會話：『我冇追你㗎喎。』我又唔知邊啲係邊啲唔係，所以都唔知點樣開始，哈哈。」誰先表白？她回答說：「吓？真係唔記得喎，總之傾得嚟，舒服囉。」

余思霆（Stitch）表示，别人說甚麼自己也不能控制，所以選擇無視。（陳志嵐攝）

對於網路上指她是第三者的言論，她只是輕描淡寫的說：「關於其他人嘅嘢，我就唔再講，唔想呢件事再發酵，都係想低調處理感情事。」不會覺得影響心情？「有人鍾意你、有人唔鍾意你，一定有㗎嘛，其他人點樣講、點樣諗，我控制唔到嘅。」

余思霆（Stitch）今日出席公益金活動錄影。（陳志嵐攝）

至於男友對言論的看法，她說：「其實佢係堅強過我，叫我唔好理啲新聞，最緊要係返工做嘢，其他人講咩聽完就算。我問佢，佢都話：『冇所謂㗎，由佢哋講囉。』佢都識氹女仔嘅。」她更説，當自己不開心時，男友就會買雪糕、薯條給她。「我最開心就係見到薯條！」