細看姚子羚每一段情路　以結婚為目標無奈未能開花結果更逼走愛人

今日有報道驚傳現年38歲的姚子羚（Elaine）竟然戀上有婦之夫，與中環蘭桂坊夜場「Dragon-i」董事Raymond Young秘密拍拖8個月，甘願做人三奶並陷入四角戀關係，而且更有她與人夫在床上的合照流出。不過隨後又有報道指原來Raymond已經與老婆Sarika (蔡宛珊) 分居兩年且剛剛辦理完離婚手續，Elaine其實沒有偷食人夫。然而Raymond卻一直瞞住Elaine原來他還有一個二奶，令Elaine在不知情之下捲入了三角關係，後來Elaine發現了便向Raymond提出分手。成件事由始至終原來Elaine才是受害者，以為覓到男朋友發展新戀情，可惜卻遇着感情騙子。

今日傳出Elaine戀上人夫。(ig@elaine_yiu圖片)

除了今次被騙，Elaine過往的情路亦相當坎坷，Elaine入行多年來甚少有緋聞，即使拍拖亦會大方公開戀情，每次都愛得認真，無奈仍未能開花結果。她對上一段戀情是與身家逾億的富家公子，有的士邦稱號的鄭子邦拍拖，兩人於2015年開始拍拖，拍拖三年感情穩定，Elaine更視對方為結婚對象，不止一次公開盛讚對方。Elaine還搬入了鄭子邦位於赤柱紅山半島的豪宅，展開了同居的生活。

Elaine之前會同鄭子邦拍拖出席活動。(資料圖片)

有指Elaine一直都想跟鄭子邦結婚，而在拍攝無綫節目《胡說八道真情假期》時，胡杏兒就扮鄭子邦向Elaine求婚，Elaine當時也甜笑答應，不過亦有人覺得此舉是間接向鄭子邦逼婚，令男方感到很大壓力。有傳鄭子邦並未有結婚的準備，故他不想再浪費Elaine的青春和時間而選擇了分手，令到這段三年情告終，Elaine於2018年3月對外宣布自己回復單身。

Elaine於2018年3月對外宣布自己回復單身。(ig@elaine_yiu圖片)

Elaine再對上一段戀情是與任職投資銀行兼夜場老闆的Patrick Cheong拍拖，兩人於2013年2月被記者拍到秘密外遊，為保護戀情，Elaine愛得低調。當時有報道指Elaine一心想跟Patrick結婚，可是卻因逼得對方太緊而令Patrick提出分手。其實Elaine早就到了適婚年齡，一個女人想覓得真愛結婚生B組織幸福家庭，這個想法實屬正常，奈何有傳Elaine兩次都是因為太想結婚而逼婚，結果逼到男友要分手。

Elaine至今仍未遇上真命天子。(ig@elaine_yiu圖片)

Elaine以前也跟黃宗澤 (Bosco) 傳過緋聞，有傳當年Bosco與胡杏兒結束8年情之後，曾經向Elaine出手，兩人於2013年更被拍到一起夜蒲，Bosco還駕駛他的名車管接管送。另外，Elaine又與當年仍是TVB監製的導演錢國偉傳過緋聞，有傳錢國偉曾經力追Elaine。其實錢國偉可說是Elaine的伯樂，就連Elaine的藝名亦是錢國偉幫她改的，多得對方引薦，Elaine才會入行和有機會拍攝《四葉草》。

Elaine又與當年仍是TVB監製的導演錢國偉 (左三) 傳過緋聞。(黎諾懿微博圖片)

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