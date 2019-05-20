跟何雁詩拍拖兩周年　鄭俊弘大讚是理想伴侶：好幸運遇到佢！

鄭俊弘（Fred）2001年由加拿大返港，捱足12年才憑2013年《星夢傳奇》爆紅上位，但2017年被爆出背未婚妻跟何雁詩搭上，兩人更十指緊扣現身機場承認戀情，事件過後Fred跟何雁詩的形象插水。原來高調認愛後，何雁詩一直受到網絡欺凌，當時好姊妹黃心穎都有留言鼓勵對方。日前他Fred出席商台節目《1圈圈 星光背後》，提到跟何雁詩在剛剛過去的4月，慶祝了拍拖兩周年，女方更大方表示選擇鄭俊弘是一生人做最對的選擇。

何雁詩Ig呻網絡欺凌 黃心穎撐姊妹：是一種懦弱行為

鄭俊弘何雁詩十指緊扣現身 女友唔認係第三者：時間嘅嘢唔講！

相信大家都應該記得跟Fred在機場高調認愛，何雁詩一副勝利者姿態的得戚樣。（視覺中國）

鄭俊弘為保護女友頂硬上：嗰一刻我都好驚！

原來眨下眼，Fred跟何雁詩已經拍拖兩年。相信大家都記得兩人當日十指緊扣現身機場，主持梁泰來表示當時這件事幾乎震撼全港，並表示兩人現身機場前一晚都還在否認戀情。問到可有徵詢老闆何哲圖意見，Fred坦言要保護何雁詩：「我知道全香港嘅傳媒都喺機場等緊佢，我點可以畀佢自己一個出去面對，就算幾多人反對，但作為一個男人我要去保護佢，同佢承擔呢件事，所以冇諗咁多。我記得嗰一刻我都好驚，我都唔知道自己講咗啲咩。」Fred坦言事情發生後都有跟老闆解釋事件，更很感激老闆沒有放棄自己，並一直給予機會自己。

Fred接受電台主持梁泰來訪問時，談到跟女友何雁詩的感情。

至於被問到兩人拍拖兩年期間最深刻的事，Fred直言兩人感情簡單開心便足夠。最初感情不被看好，他直言：「唔會話要好轟烈地去愛，或者要去做啲驚天動地嘅嘢。我好幸運遇到佢！」更直言何雁詩是自己的理想另一半：「有諗將來，但暫時工作先，其實簡簡單單已好開心，仲想要乜？」另外，談到何雁詩的情緒病，Fred表示她只是很難入睡，偶然輕鬆一下， 簡簡單單反而更好，亦不覺得女友患有情緒病。

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