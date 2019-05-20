38歲張栢芝盼找到靈魂伴侶：就算傷心都係一個經歷

38歲嘅張栢芝去年11月誕下囝囝張禮承（Marcus），雖然有傳BB父親係65歲新加坡富商，但張栢芝就一直未有表態。而日前張栢芝接受內地節目《女人30+》時，提到每當諗起小朋友會長大時，都會感到十分失落。「所以我才會繼續生小朋友，當然這個肯定不可能， 但我真係好鍾意小朋友。」

栢芝重返《喜劇之王》的拍攝地石澳。（影片截圖）

張栢芝表示家庭對她來說，不是分或合而是愛，能有機會為所愛的人犧牲，是一種福氣。「我自己是單親、離婚都好陽光好彩色，要愛就愛，唔好保留，就算傷心、難過都係一個經歷。我要一個靈魂伴侶，要一個可以同我分擔、明白對方 的伴侶，同我一齊走下去，老了會照顧對方的靈魂伴侶。所以其實我們女人力量很強大，所以我覺得不需要倚靠別人，才得到自己想要的東西，那你就會慢慢地去找到自己一條光明的路。」最後張栢芝更表示現階段的她幸福又滿足。

生小朋友一直係張栢芝嘅夢想，她在節目中表示自己接下來的時間都一定係以家庭為主。（影片截圖）

節目中，張栢芝坦承自己出道21年，曾做過很多錯事，她表示：「其實我不用多說，大家都知道我經歷高高低低很多東西，也不簡單的東西，但是我從來沒有後悔過一個事情，因為不是沒有做錯過事情，但是不能說好的事情就接受，做錯事情就後悔這樣子。」但當問到如果重返過去，有無嘢想對19歲嘅張栢芝講時，38歲嘅張栢芝就話:「繼續走下去，不要回頭、不要後悔，我不會跟她說你將來很難走很難過。」

兩個仔每個月校車費逾萬元，但張栢芝只要有時間都會親自接送返學放學，張栢芝話係因為係接送途中，同兩個仔聊天嘅時間好特別，就算係有錢都都買唔到。（影片截圖）

雖然話對自己所做過的事不曾感到後悔，但張栢芝提及過往的傷痛時就一度哽咽：「那麽多年，受到很多不一樣的攻擊，不怨天不怨地也不怨你，就是我甚麼都不會怨別人，傷害到極點的，那個傷害怎麼說，每一個人我覺得多堅強也會有，對，就很難去過那關，但是我覺得38歲，現在我還是一關一關的過，沒有其他女生是走不過來的。」張栢芝在節目中未有提及所謂的傷害是指什麼，但相信就是當年轟動娛圈的艷照門以及與霆鋒離婚有關。