李施嬅棄大台進軍荷里活　準備挑戰西片：太有安全感只會原地踏步

李施嬅4月時喺加拿大頒獎禮上，認識了不少外國經理人，之後再轉飛美國與幾間經理人公司見面。(ig圖片)

效力TVB逾15年嘅李施嬅（Selena）今年4月決定離巢，並表示：「孩子長大了，要出去見識了！」過往TVB嘅離巢藝人都會北上賺人仔，但李施嬅就選擇到外國發展，並極速與美國經理人公司Authentic合作，成為「Marvel隊長」Brie Larson的同門師妹。李施嬅接受《香港01》訪問時透露與美國經理人合作是一種緣份。「其實都有傾過幾間，呢間都算係top agency，同埋又有Brie Larson，咁咪試下囉。大家將會喺一個信任同愉快嘅情況下合作，所以完全唔會有話要簽幾多年約，總之有適合嘅project就可以go ahead。」入行多年，李施嬅飾演過不同的角色，今次與美國經理人公司合作，她較為期待與實力派幕前幕後交手，參與有質素的作品。

簽約美國經理人公司Authentic後，李施嬅透露已有工作落實，但只可以透露係拍電影，不過喺開工前，先要返TVB補拍《法證先鋒IV》。(ig圖片)

由於與美國經理人公司係以project形式合作，唔似得大台包騷咁有保障，問到李施嬅會否擔心經濟受到影響，她笑言：「無咗TVB呢個大平台係會少咗安全感，但太有安全感的話只會原地踏步，其實自己做咗咁多年嘢，都有一定嘅積蓄，雖然唔係大富大貴，但至少唔會無飯開。」深明外國競爭大，李施嬅表示會不斷自我增值，最近佢就趁有空檔學習空中瑜珈並準備考導師牌，除了是因為興趣同健康之外，李施嬅認為空中瑜珈對打戲會有一定的幫忙。

李施嬅早前與陳法拉、馮德倫齊齊被美國媒體The Hollywood Reporter報道。

李施嬅表示決定離開TVB時，當時既沒有任何工作上的計劃，亦沒有任何外國經理人公司向她招手，此舉在外人來看是十分冒險，但她卻抱著「要發生就一定會發生」的心態去面對。「feel到自己係要做啲唔同嘅嘢，如果唔而家做就唔會再有膽去做架啦。當然自己都有短暫嘅confuse，怕拖下拖下個人會消失咗，就咁無咗，不過呢啲都係夜晚瞓唔著嗰時諗嘅低B嘢。」



李施嬅早前憑加拿大劇集《Blood And Water》（《血與水》）獲得「2019年加拿大銀幕獎」（2019 Canadian Screen Awards）的女配角提名。(ig圖片)