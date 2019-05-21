【中國好聲音】那英休息一年重磅回歸再任導師　與王力宏一決高下

內地王牌歌唱選秀節目《中國好聲音》一向大受歡迎，今年仍然再接再來節目將會在7月份播出。而早前官方宣佈了天王王力宏成為導師之後，近日再公布另一導師身份，她就是內地天后那英。相隔一年她重新回到導師行列，令網友相當期待。

那英在節目中搶學員一面最好睇。（那英微博圖片）

過去擔任 6年《中國好聲音》導師的她，就在去年透過工作室發出聲明，自認每每作出選擇的時候，自己內心都會飽受煎熬以致心力交瘁，所以請辭節目決定離場。而經過一年的休養生息之後，那英再重新回歸節目，節目組就在微博官宣：「闊別一年的『小二班』班主任那姐回歸好聲音舞台啦！」而她則轉發該貼文留言呼應：「我的小二班準備要招新一屆的班長，你們準備好了嗎？」引來不少粉絲期待。

經過一年休息之後，那英再重磅回歸《中國好聲音》舞台。（那英微博圖片）

過去在節目中耿直發言的她為節目帶來了不少綜藝效果，往往引來熱搜話題。今次重新回歸大家都相信她會為節目帶來靈魂，認為是今個暑假必睇的節目「好聲音我們約起來」﹑「今年我的綜藝節目有了」﹑「又可以看到啦」…期待她搶學生一面。事實上，在《中國好聲音》的舞台上，那英一共帶出三位總冠軍兩位季軍一位亞軍選手，幾乎每一屆都有學生在前三名行列，今年來到她的第七年，想再登冠軍寶座絕對不是難事，我們就拭目以待啦！

網友們期待那英搶學生。（那英微博圖片）