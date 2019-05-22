【倚天屠龍記】三大演員16年後穿越　金毛獅王被封金庸劇專業戶

無綫熱播內地武俠劇《倚天屠龍記》，除了有「最美周芷若」（1994年）的周海媚相隔24年（2018年拍攝），穿越升級飾演峨嵋派掌門滅絕師太之外。原來唔講唔知當中還有三位演員竟然同一來自蘇有朋版（2003年）的《倚天屠龍記》，穿越到曾舜晞版本，他們就是渡難（張春仲飾）﹑空見大師（沈保平飾）同渡厄（杜玉明飾），當中還有人曾出演過4版《倚天屠龍記》添，認真了不起呀！

周海媚相隔24年升級飾演峨嵋派掌門滅絕師太。（《倚天屠龍記》微博圖片）

少林四大神僧「見聞智性」之首的空見大師（沈保平飾），其內力同外功都是一等一絕頂，擁有少林絕技「龍爪手」﹑「金剛不壞體」等好武功，為人慈悲為懷大智大慧深得武林中人的心，特別重於感化金毛獅王（張永剛飾）。可是因為徒弟同金毛獅王有恩怨關係，他反而被成昆利用，繼而受金毛獅王（張永剛飾）的「七傷拳」擊中（當時無提防），令他內臟震裂而死白白犧牲了性命，同時他的死最終感動了金毛獅王，舍己的行為絕對令人感動。

而62歲的沈保平則在蘇有朋版的《倚天屠龍記》中飾演過何太沖，表面上是名門正派宗主，實則為人自私奸惡，為了自保亦寧可犧牲自己心愛的人，形象十分差勁。相隔16年之後，沈保平出演人人讚好的空見大師一角，網友們都一致大讚非常出色，不過他當年何太沖一角太深入民心，導致網友們難投入他飾演好人。雖然屢屢在武俠劇中擔當一角，但他近年亦多次在宮鬥劇中飾演女主角的父親，就好似《皓鑭傳》的李赫﹑《延禧攻略》的魏清泰等令人印象深刻，出道超過20年的他更是國家一級演員，至今拍過的劇集多不勝數。

沈保平16年前曾在蘇有朋版的《倚天屠龍記》中飾演過何太沖。（《倚天屠龍記》微博圖片）

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16年前同沈保平出演蘇有朋版《倚天屠龍記》的張春仲，當時是飾演空智大師。16年之後他搖身一變升級為少林三大高僧之一的渡難，是「見聞智性」的師叔。而他更是該劇演員中唯一一位出演過四版《倚天屠龍記》的演員，包括，電影版《倚天屠龍記魔教教主》飾鶴筆翁﹑蘇有朋版《倚天屠龍記》飾演空智大師﹑鄧超版《倚天屠龍記》飾演空性大師以及曾舜晞版《倚天屠龍記》飾演渡難。細看之下他幾乎都是漬和尚居多，難怪網友們都封他為「倚天和尚專業戶」。

張春仲原來出演過四版《倚天屠龍記》。（韓炎達微博圖片）

而在劇中同是飾演少林三大高僧之一的渡厄（杜玉明飾），亦令網友們驚艷。皆因原來他曾三度出演過《倚天屠龍記》，就好似鹿杖客（蘇有朋版）﹑胡青牛（鄧超版）同渡厄（曾舜晞版）。從一開始給人形象好色到是蝶谷醫仙到最近的達摩堂長老，一路走來他都演得淋漓盡致，特別在於他一雙眼窩出演反派特別出色，所以鹿杖客一角特別令人印象深刻。他們三位不約而同相繼出演《倚天屠龍記》，相信在他們身上有武林中人的氣質。

杜玉明亦多次出演《倚天屠龍記》，今次飾演三大高僧之一的渡厄。（《倚天屠龍記》微博圖片）

另外，在劇中飾演金毛獅王謝遜的張永剛，意想不到他是金庸劇的專業戶，拍過三版《神鵰俠侶》，包括1998年任賢齊版飾演霍都，2006年黃曉明版飾演馮默風﹑2014年陳曉版飾演金輪法王。除此之外，他還在2013年霍建華版的《笑傲江湖》飾演任我行﹑2017年楊旭文版的《射鵰英雄傳》飾演歐陽鋒，一共6個金庸角色實在是難得。網友們都佩服他三度出演《神雕俠侶》，相信應該是僅此一人。

張永剛更是六度出演金庸劇。（《倚天屠龍記》微博圖片）