【婚姻合伙人】林秀怡性感上陣浴缸大戰陸永：拍嗰陣凍到起雞皮

無綫劇集《婚姻合伙人》自播出以來口碑不俗，除了有樣靚身材正的高海寧 (高Ling) 擔正主演，還有同是有樣有身材的林秀怡演出，秀怡在劇中飾演露髀一角，經常穿上熱褲或迷你裙示人，露出白滑美腿好養眼。而昨晚播出的一集，秀怡更是性感上陣，身穿吊帶喱士睡衣玩出浴，又與劇中與她飾演一對歡喜冤家的陸永上演一場浴缸內大戰，兩人埋身「肉搏」，秀怡出招胸壓兼用雙腿夾實陸永，甜度高之餘又好搞笑。秀怡浸在水中時更透出內衣，若隱若現惹人遐想，而她與陸永糾纏間，陸永更一手拍落秀怡的胸口上來推開她。

林秀怡呢場戲好性感。(《婚姻合伙人》電視截圖)

呢場戲成為了昨晚全集的焦點，還引起了網民熱烈的討論，有人甚至表示令人聯想到AV情節，而秀怡更孖住高Ling齊齊真身上連登回覆大家，令網民十分驚喜。《香港01》電話訪問了秀怡，她說：「我想同大家互動一下，自己都有睇開連登，係高Ling叫我開個account一齊上去回覆。我多謝佢哋口下留情，如果佢哋留言攻擊我，我會求饒叫佢哋唔好咁對我。有人話睇到我呢場戲入面個胸有雞皮，其實我係凍到起雞皮。呢場戲喺性感尺度上係我目前最大膽嘅一次，我又唔覺得真係好性感，因為都遮晒嘅，做足安全措施。」

林秀怡同陸永於浴缸大戰。(《婚姻合伙人》電視截圖)

她憶述拍呢場戲當日她生病了，是病住開工的：「拍嘅時候我溫溫燉燉，好彩對手陸永好好，有一個鏡頭劇本寫住係要佢掂到我個胸，佢提議話不如借位啦，咁就唔會掂到，好有風度，好多謝佢。」她透露稍後還會有場性感打扮的戲，亦有不少搞笑戲份。至於被人讚她在該場戲中身材好了，她說：「我係一肥就肥個胸先，依家拍《唐人街》比拍《婚姻合伙人》時肥咗10磅，所以反而係依家應該好身材過之前。」

林秀怡被網民讚她好身材。(《婚姻合伙人》電視截圖)

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