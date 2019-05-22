歐陽震華自爆未紅時不被尊重　拍《壹號皇庭》令好多鹹魚翻生

於無綫出身的歐陽震華 (Bobby），昨日於商台為Do姐鄭裕玲主持的節目擔任嘉賓，雖然他早已貴為一線小生，擔正演出過多套經典劇集的男一角色，兼且成為了收視福將，但他未成名之前當然也捱過不少日子。他在Do姐的訪問時就重提自己在TVB浮浮沉沉的日子，自言當時唔識得罪人，所以別人就有恃無恐了。Bobby說：「曾經試過有個PA打嚟，佢話『喂，有個嫖客搵你做呀』我心諗嫖客都搵我做呀？問佢咁有無對白㗎，佢話『嫖客使乜對白吖，總之有水抽吖』，我話『吓，你當我咩呀？』我真係Cut佢線。哈，咁樣反而好喎，以後唔使做嫖客，無呢啲電話。所以有時咩都啞忍吞咗去，未必一定係好事。」

Bobby昨日接受Do姐嘅電台節目訪問。(歐陽震華微博圖片)

Bobby表示自那時開始就一直在等待機會，直至等到《壹號皇庭》。他說：「其實喺拍《壹號皇庭》之前，我諗住做埋嗰年就唔做㗎喇，完咗約就唔續㗎喇，因為嗰時人工真係奀到得幾千蚊一個月。」此時Do姐即笑言：「可能依家都係。」Bobby續說：「《壹號皇庭》無男一嘅，嗰時個個男主角都係均等嘅，鄭秀文都係做二、三線，仲要暗戀我而我係唔so佢嘅，呢個劇本真係一世都感恩。」嗰時呢套劇播係諗住攝期，沒想到播出後會如此受歡迎。問到Bobby如果沒有《壹號皇庭》他是否已經轉行了，他說：「如果無《壹號皇庭》，好多人都轉咗行，我諗包括陶大宇、蘇永康全部都要轉行，全部都係鹹魚嚟嘅。」而全靠這套劇，他們都鹹魚翻生了，Bobby亦自此由半紅不黑的二、三線躍身成為一線小生。

Bobby話拍《壹號皇庭》之前，陶大宇同蘇永康都係鹹魚。(歐陽震華微博圖片)

Bobby透露由於《壹號皇庭》的出現令他繼續留在TVB，但他拍完《壹號皇庭II》之後有離開過無綫，當時公司竟然沒有跟他續約，由得他自然流失，他跟公司說想轉部頭約，不過公司沒有回覆他。Bobby說：「我最記得拍完《壹號皇庭II》之後我就約滿，走嗰日我行出閘口，心諗『咁就唔要我喇？』點知我出到去，真係大開眼界，喺出面拍劇拍戲，嗰一年賺嘅係喺無綫10年賺到嘅錢。」而他重返TVB是因為開拍《壹號皇庭III》，當時他決定轉部頭形式跟公司合作。他又表示近日返TVB客串兩集《開心速遞》是他主動跟TVB高層曾勵珍提出的：「群姐 (許思敏 飾) 默默耕耘咗30幾年，佢好有心做戲，做我哋呢行好需要鼓勵，又或者當係獎勵啦，咁我返去就可以出師有名話『我返嚟同群姐做兩集啦。』大家都好開心。」

Bobby表示離開TVB後再重返是因為要開拍《壹號皇庭III》。(歐陽震華微博圖片)

點擊下圖重溫令Bobby鹹魚翻生嘅《壹號皇庭》片段，以及Bobby其他靚相：