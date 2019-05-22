【姚子羚】Sarika否認要前夫賣樓付贍養費：相信可以靠自己過活

Sarika表示認識Raymond時，對方只係負責夜店的樓面工作。(ig圖片)

姚子羚日前突爆出疑偷食夜店經理人夫Raymond，更一度傳出涉及四角戀。近日有報道指Raymond與前妻蔡宛珊(Sarika)分居後仍保持聯絡，並指男方疑似將擁有嘅物業以880萬元賣出以付Sarika嘅贍養費。

Sarika現為Bob旗下藝人。(ig圖片)

對於外間種種嘅報道，Sarika今日（22日)就透過IG作出回應，她表示自己於07年與Raymond拍拖，並於三年後於銅鑼灣置業。「一直以來我哋都係公一份婆一份，後來大家因為生活同value 上開始出現分歧，加上其他種種原因，2017年我鼓起最大嘅勇氣提出分居。」Sarika以「人生中最艱難同最艱苦嘅事」去形容離婚一事，但慶幸等到朋友陪伴及體諒。

姚子羚曾表示與Raymond交往一事，Sarika早已知情。(網上圖片)

離婚後，Sarika將二人共同擁有嘅物業賣出，並加上自己嘅積蓄買入跑馬地一單位。她指供樓以及生活費雖然吃力，但一直未有要求Raymond支付贍養費，原因係佢相信可以靠自己嘅能力養活自己，同時亦不會為對方帶來任何負擔。「雖然入咗行咁多年我都唔係大紅大紫，但係我對每一份司儀、主持及拍攝工作都係全力以赴同好用心機去做。」Sarika於聲明最後部份表示依然相信愛情，並祝福姚子羚和事件裏牽涉嘅所有人。

