【開心速遞】網民幫Terry揀女友　垃圾清定Anita好啲？

之前喺網上嘅「開心速遞隱藏美少女」中，梁茵曾力壓周梓盈，但估唔到去到女朋友選舉時，周梓盈會反超前梁茵。(IG圖片)

《愛．回家之開心速遞》中嘅Terry自從被針灸同電擊後，慢慢開始黑化，而近日劇情更講到Terry想追垃圾清（周梓盈飾演），點知就拜金Anita（梁茵飾演）從中作梗，當觀眾以為二人會勢不兩立，但估唔到卻惺惺相惜，到底Terry最終情歸何處呢？似乎連網民都好關心，仲搞咗個投票選舉，結果唔知係未Anita嘅「威龍潘金蓮」形象太深入民心，所以大比數被垃圾清拋離，不過亦有網友認為Terry可以一個做老婆一個做情婦……

觀眾似乎想睇Terry同垃圾清一齊多啲。(IG圖片)

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現實中嘅周梓盈雖然曾經做過𡃁模，但由於當時佢拒絕過份性感嘅演出，故失去唔少工作機會，她曾在訪問中表示試過三個月沒有工作，只能留在家中。「沒有多餘的金錢打扮，只能在連鎖店中借不剪牌的貨品，在活動完結後退回衣服。」雖然生活不如意，但她並沒有放棄，並於2012年報讀TVB藝員訓練班，雖然早期被當做花瓶，但周梓盈都一一克服，並終在《降魔的》嶄露頭角，繼而憑垃圾清入屋。

如果Terry真係同Anita一齊，觀眾應該嬲豬豬。(IG圖片)

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同樣係藝員訓練班出生嘅梁茵(Kiko)，經歷同周梓盈差不多，因為佢喺訓練班畢業後，做足幾年路人角色，由於收入有限，所以佢每日限住自己用五、六十蚊。再加上爸爸做地盤，媽媽做家務助理，沒有家底的她只能靠自己。梁茵於劇中不時利用美色去迷惑男人，向有「威龍潘金蓮」之稱，但現實中佢嘅情路就唔多順，仲試過喺情人節前夕發現男友疑似出軌，最終分手收場。