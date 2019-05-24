【絕代雙驕】花無缺戲份重弱化小魚兒　網友擔心故事變質

早在今年3月內地廣電總局發出「限古令」，全面禁播一切古裝劇包括武俠、玄幻、穿越、宮鬥等，被網友形容為「史上最嚴限古令」，造成不少演員已拍畢的古裝劇都播出無期。同時，亦令電視出現「古裝荒」觀眾甚覺乏味。

不過近來這一波限制疑慢慢解封，只要播出平台遵守廣電總局開出的3個條件就可以，所以早前已經有一些古裝劇已經悄悄解禁，除了鞠婧禕主演的《新白娘子傳奇》播出之後﹑王源主演的《大主宰》釋出預告片之外，近日由胡一天主演的《絕代雙驕》亦釋出最新預告，短短30秒已引來許多點擊，不過似乎吐嘈比讚揚還多，皆因預告片似乎大多集中在花無缺（胡一天飾）身上，弱化了小魚兒（陳哲遠飾），令人覺得這一版應該有大改原著故事，給觀眾一種不詳的預感。

《絕代雙驕》相隔14年再拍攝。（《絕代雙驕》微博圖片）

有看過《絕代雙驕》的觀眾都知道，雖然該劇主要是講述兩兄弟的故事，不過主軸線似乎是集中在小魚兒身上，可以話是第一男主角。但從新版《絕代雙驕》預告片來看，似乎第一男主角轉成是花無缺，皆因短短的預告片中花無缺所佔的比例比較重，除了非常地突出他的功夫之外，還多次近鏡突出他的英﹑型﹑帥；而相比小魚兒的單人鏡頭的確比較少，每每同花無缺打鬥的時候才出現，令人不禁覺得小魚兒只是配角，完全弱化了小魚兒的重要性。正因為如此未播觀眾已經開始擔心，害怕《絕代雙驕》變質，沒有原著應有的味道。

有此改動，其實極大原因或許同明星的知名度有關，因為畢竟胡一天的知名度早已紅遍大江南北，是年輕人心中的偶像男神。但22歲的陳哲遠是剛出道不久的新人，自然劇集集中在胡一天身上。

胡一的角色比起陳哲遠還要重。（《絕代雙驕》截圖）

陳哲遠飾演的小魚兒不停被拿來同張衞健﹑林志穎版本比較。（《絕代雙驕》截圖）

既然《絕代雙驕》是武俠劇觀眾自自然然就最關心打鬥場面。從預告片中看，其實好多打鬥場面都是以慢鏡動作處理，看似比較著重演員的情緒表演，而忽略了武俠劇的快感節奏「不懂為什麼那些拳腳相碰，刀劍互砍的場面，看上去總是感覺軟綿綿的沒什麼力度的。」另外，畫面過多美化﹑鮮色，反而似足仙俠劇，甚至有《三生三世十里桃花》。其實，過多的慢動作同靠加快鏡頭處理的確會令武俠劇失色，但該劇相隔14年之後再拍攝亦的確令人期待。

劇集畫面給人太過仙俠劇感覺。（《絕代雙驕》截圖）

《絕代雙驕》除了有兩大小鮮肉之外，還有TVB視帝羅嘉良助陣。56歲的他今次飾演第七版的大反派江別鶴。表面偽裝成一位好人其實私下奸惡無比，惡事做盡並且不留痕跡，心思非常慎密。擅長離間計同借刀殺人的他，屢次被小魚兒破壞他的行動，以致不停想盡辦法殺害他，但最終都是被小魚兒打敗揭穿他假仁假義一面。

對於這一種奸到盡的角色，劇組就非常聰明找來以演奸角聞名的羅嘉良演出，預告片中他一雙眼睛已經有晒演技，將「逆我者亡」的感覺演得淋漓盡致，一瞪眼令人毛骨悚然「被江別鶴吸引了所有目光」，看來三屆視帝是劇中一大賣點，隨時搶鏡過兩大男主角呀！

羅嘉良助演飾大反派江別鶴。（《絕代雙驕》截圖）

遂格睇片中花絮：