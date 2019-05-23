周慧敏遊歷以色列神聖古蹟　見證TVB譚永浩約旦河受浸

周慧敏（Vivian）於2008年與倪震經歷突然分手然後閃婚後，夫婦二人開始積極追尋信仰，之後受洗成為基督徒。Vivian近日與一眾教友一同前往以色列，展開「聖地之旅」。（周慧敏IG：＠vivianchowwaiman）
該撒利亞（Caesarea）：是一座位於地中海東岸的古城，現今以色列其中一個最大的考古地，居特拉維夫和海法之間，毗鄰哈代拉。（周慧敏IG：＠vivianchowwaiman）
報喜堂（Church Of Annunciation）：現時中東地區最大的教堂。（周慧敏IG：＠vivianchowwaiman）
教堂外廊展示了不同國家送贈的聖母與聖嬰壁畫。（周慧敏IG：＠vivianchowwaiman）
跳崖山／他泊山 （Mount Of Precipice）：傳說耶穌被拿撒勒人棄絕後，於這裡一躍到9公里以外的他泊山，因而被名為「跳崖山」(Mount of Leaping)。（周慧敏IG：＠vivianchowwaiman）
很多人相信這裡就是拿撒勒人想將耶穌推下崖的地方。（周慧敏IG：＠vivianchowwaiman）
加利利湖：是以色列最大的內陸淡水湖。（周慧敏IG：＠vivianchowwaiman）
在新約聖經中就記載了關於耶穌平靜風暴及在此傳道。（周慧敏IG：＠vivianchowwaiman）
聖彼得首席堂（Church Of Primacy of Peter ）：建於加利利湖邊，名字出自《約翰福音》。（周慧敏IG：＠vivianchowwaiman）
耶穌復活就在這裏用「炭火」為他的門徒準備飯食，有魚和餅。（周慧敏IG：＠vivianchowwaiman）
猶大曠野（Judean Wilderness ）：位於山地和約旦河谷之間，寸草不生，地勢險峻，聖經記載耶穌在這裡受魔鬼試探。（周慧敏IG：＠vivianchowwaiman）
Vivian 一行人在30多40度的氣溫下，試行曠野一小時。（周慧敏IG：＠vivianchowwaiman）
約旦河（Yardenit）：被奉為最神聖的河流之一，聖經記載耶穌來到這裡受約翰的浸。（周慧敏IG：＠vivianchowwaiman）
譚永浩亦於約旦河受浸。（周慧敏IG：＠vivianchowwaiman）
伯利恆主誕堂（Church of Nativity）：是當今世上最古老的教堂，位於巴勒斯坦伯利恆馬槽廣場。（周慧敏IG：＠vivianchowwaiman）
教堂建於耶穌誕生之地馬槽原址之處，教堂地底一個地下室，名為Grotto of the Nativity，相傳為耶穌基督誕生之確實位置。（周慧敏IG：＠vivianchowwaiman）
聖殿山（Temple Mount）：是耶路撒冷的最高點，不僅可以俯瞰大衞城，從城中的任何一個角度都可以看到聖殿山。（周慧敏IG：＠vivianchowwaiman）
聖殿山之所以被稱為聖殿山，因為第一及第二的聖殿皆建造在此山上。（周慧敏IG：＠vivianchowwaiman）
希西家引水道（Hezekiah’s Tunnel）：當時在耶路撒冷作王的希西家，為保護城內居民在戰爭時期仍有食水供應，在岩石中開鑿了一條地下引水道。Vivian與教友們親身涉水走過希西家水道。（周慧敏IG：＠vivianchowwaiman）