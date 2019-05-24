【專訪】狄龍對電影仲有火：有啲人為賺錢拎好多垃圾炒埋一碟

閻奕格由台灣歌唱比賽節目《超級星光大道》出道，歌唱實力一直都備受認同。對於《搭》舞台劇，她坦言擔心演技多於唱歌，但認為自己可以再一次去到不同的新領域而感到十分期待。（陳順禎攝）

電影《搭錯車》於1983年上映時獲獎無數，36年後以舞台劇形式在港演出，並由狄龍及閻奕格飾演劇中嘅父女角色。

身為電影編劇嘅黃百嗚表示《搭錯車》原先係一個喜劇，不過就在開鏡前夕，黃百嗚決定改成悲劇，並飛到台灣閉關48小時寫出完整的劇本，「因為新藝城早期以喜劇為主，嗰時我單純咁諗如果將悲劇做到三分鐘喊一喊係未可以work呢？《搭錯車》係我人生最快完成嘅一個劇本，而家睇返當然可以更好，但當時要趕工所以無辨法。」電影當年叫好又叫座，令黃百鳴接連開拍《何必有我》、《阿郎的故事》，並成就了周潤發、鄭則士做影帝。

電影版《搭錯車》女主角劉瑞琪當年一戲成名，黃百嗚指出當年戲中女主角唱歌部份全部都係幕後代唱。（網上圖片）

作品將以舞台劇呈現，黃百嗚以及舞台劇監製高志森都認為狄龍係不二之選。以經典去形容《搭》的狄龍表示：「而家社會進步，雖然易咗滿足，但心靈會係空虛，《搭》可以填補呢一部份，如果大家睇嗰陣會口喊，咁證明你仲有感情同人性，佢哋搵我可能係因為發現我平時都好木納，其實我自己唔多講嘢係因為覺得言多必失。」身為劇中女主角嘅閻奕格，前年演出完《風雲5D音樂劇》孔慈一角後，彷彿開拓了新世界一樣，令她有信心挑戰《搭》阿美一角：「我唔會同電影中的阿美比較，因為每一個都個體 ，但我覺得可以將自己嘅經歷加埋入去。」閻奕格表示雖然面對前輩或多或少會有壓力，但另一邊廂她認為如果一直留在comfort zone並非好事，可以將壓力變成動力，令自己可以做得更好。

《搭錯車》當年大收但沒有開拍續集，不過就令黃百鳴開拓了悲劇市場，他認為《何必有我》、《阿郎的故事》算是一個延續。（陳順禎攝）

戲中的啞叔是名啞巴，靠撿瓶子為生嘅佢，某日喺路邊見到棄嬰阿美，決心要將對方撫養成人。阿美長大後雖然成了紅透半邊天嘅歌女，但與啞叔嘅距離卻愈來愈遠……問到已為人父嘅黃百嗚同狄龍可會跟兒子有距離感，黃百嗚慶幸與仔仔都係電影人，度劇本時少不免會有衝突，但絕對係正常。「拗先好，唔拗聽晒你講都未必係好事，而喺拗嘅過程中會有火花，同埋劇本係對事唔對人，所以唔會影響到感情。」訪問中，狄龍以咸魚白菜去形容電影種類，並表示自己比較喜歡自然一點的題材：「有好多係刻意去扭曲或取重，博觀眾吸引，我成日都話我係電工，即係電影工作者，我唔想做電蟲，即係電影寄生蟲、拎好多垃圾嘢炒埋一碟去賺錢，養飽自己愚弄觀眾，咁係係好可怕。」狄龍深明大家都需要搵食，但希望能夠做到合情合理，又拒絕評論香港影壇是否有大量的電蟲。

狄龍於劇中一句對白都無，問到會否是個大挑戰，他表示當初收到邀請時太太十分希望他演出，而自己也十分相信黃百鳴的眼光。（陳順禎攝）

黃百嗚表示一直都有留意閻奕格，藉今次舞台劇與她合作十分開心。（陳順禎攝）

髪型 ：

Mike Ting @ HAiR （狄龍）、Haysses Ip @ HAiR（閻奕格）



化妝：

Josephine @ J LAB（狄龍） 、julie.H @J LAB（閻奕格）

服裝 ：

PENNYBLACK（閻奕格）

場地：

8度海逸酒店

