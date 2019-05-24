樊少皇被入稟追債兼索償400萬人民幣　老婆賈曉晨呻：無辜受牽連

樊少皇近年年屢傳欠債，日前再遭女債主向高院入稟，單獨向樊追討欠款。（視覺中國）

近年屢傳欠債、寓所被淋油追債嘅「力王」樊少皇，其債主周軍英日前再次向高院入稟，指樊於13年5月透過雙方共同認識嘅蔡銘森，向她商借400萬元人民幣以支付前妻，並承諾6個月內還錢，且每月支付16萬人民幣利息，當時樊更在借據上打手指模作實。

賈曉晨指老公係無辜受牽連。（微博圖片）

身為原告嘅周軍英指出，樊少皇至今只還了13個月共208萬人民幣利息，並於2016年初還了200萬元港幣利息，唯一直未有理會本金部份。而期間，二人的共同朋友蔡銘森曾開出一張710萬元人民幣嘅支票，聲稱用來支付樊的欠款以及其他錢銀轇轕，但當周軍英兌現支票時，卻發現該支票戶口已經取消。

樊少皇同細佢10年嘅賈曉晨於2015年結婚，婚後育有一女「小飯兜」。（微博圖片）

周軍英其後向樊少皇追債時，樊少皇以「當年400萬是存入蔡銘森戶口」為理拒絕還款，同時否認曾承諾6個月內還款。周軍英又指出樊少皇於2014年用其借款買入軍澳樓盤「峻瀅」兩個單位，認為有關買樓款項是基於失實陳述所得來，或干犯洗黑錢控罪，故要求法庭頒令樊還款及賠償，及禁止樊將其物業出售。

樊少皇父親寓所去年曾被人淋油，而鄰居收到一封「吉儀」，上面貼有樊少皇一家三口全家福，及寫有「樊少皇欠債還錢」等字眼。（資料圖片）

對於追債一事，樊少皇太太賈曉晨（JJ)就表示：「好早之前已經聲明過，我先生是無辜受牽連，此案已不關我先生事，是佢哋兩位之間的糾紛，而佢哋之間講咗甚麼對話，我們控制唔到亦不會知道。謝謝。」並否認樊少皇曾與為他肓有一對仔女嘅「前妻」阿霞結婚，其實樊少皇當年跟JJ拍拖時，曾被爆出「已婚」，唯當時他只承認有一對仔女，但就從未與孩子母親結婚，又指二人於07年已分手，而多年來亦將大部分收入給予母子三人作補償。