馬國明否認曾表示「唔要港女」　筍盤都係想搵錢先：感情唔再回應

發生「安心偷食」事件後，馬明未有停工又或者避見傳媒，似乎真係搵錢至上。（馬國明微博圖片）

「安心偷食」發生至今已個多月，一直寄情工作嘅馬國明日前為《降魔的2.0》開工時，對於劇集即將煞科似乎別有一番感受，並透露自己日日都咁開心。對於處處維護黃心穎，被樂易玲大讚「絕種好男人」、被網民封為「娛樂圈的清泉」，馬明就笑言此稱號對工作沒有太大幫助，並指搵錢最實際，因為可以買樓買車同養家，更直指：「再唔搵就全家仆直喇。」真實得嚟完全唔造作。

對於有報道指「唔要港女」做女朋友時，馬明澄清自己從來都無咁講過。（馬國明微博圖片）

但當問到係未有錢自然有女埋身時，馬國明就認為咁做十分無意思，並謂「我年紀唔細唔要港女」，對於選偶條件，馬明表示一切隨遇而安，但就一定唔會係貪慕虛榮港女。而對於外界有傳「安心偷食」外，馬明手上嘅情侶戒指已消失不見，佢就澄清戒指係登台飾物，而車上嘅所謂情侶公仔，早在拍拖前就已經有，原因係其黑色車需要放置紅色物。

對於情侶戒指消失，馬明於報道中指所謂的情侶戒指乃登台飾物。（視覺中國）

對於「唔要港女」一事，馬明接受《香港01》訪問時，就表示從未講過，並希望傳媒唔好再亂寫。問到目前是否搵錢為先，感情事暫時唔諗，馬明就就沒有否認，並指：「關於感情嘢我從來都唔回應，不過可能好多記者朋友都好關心我，成日問好多問題，然後自己幻想好多答案再寫出嚟，我真係無乜再要回應啦。」