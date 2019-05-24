PRISTIN出道兩年解散！　I.O.I娜榮、周潔瓊加持曾連掃4新人獎

韓國大型女團PRISTIN出道兩年，今天（24日）所屬公司Pledis娛樂宣布團體正式解散。同時官方也宣布，除了中國成員周潔瓊、Yehana和成嬿外，其餘7位成員娜榮、Roa、Yuna、銀雨、Rena、施妍和Kyla已決定與公司終止合約並離開。雖然組合解散傳聞不斷，沒想到短短兩年就玩完，不少粉絲感嘆有I.O.I成員加持都沒辦法。

2017年3月成軍的PRISTIN，其中7位成員曾以練習生身份參加《Produce 101》第一季，當中娜榮和周潔瓊成功獲勝，率先以限定組合I.O.I一員出道。而其他落選成員則持續每周的公演活動，出道前已大有知名度。組合出道後亦如預料一樣，成績優異更一年奪下包括《MAMA》頒獎禮等4個新人獎。可是組合自2017年8月推出第二張迷你專輯後，就再未有團體的活動，其中Kyla首先以健康問題暫停活動，當時Kyla的哥哥在Twitter大爆公司要她在受傷的情況下拍MV，其後組合直接進入長達21個月的空白期。

PRISTIN成軍短短兩年就宣布解散。（IG/@pristin_official_）

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上年PRISTIN只有在5月曾推出小分隊PRISTIN V，以及派周潔瓊在中國活躍活動，其餘成員可說是等同被雪藏。之前就曾有粉絲在美國，遇過在遊樂場打工的Kyla，以及施妍今年出席高中畢業禮時，在沒有經理人陪同的情況下，乘搭的士抵達，而藝人功勞獎名單上也沒有她的名字。加上娜榮、銀雨和施妍等人陸續開個人IG，粉絲都或多或少料預到解散的可能，但始終消息突然，不少粉絲都感嘆可惜。

周潔瓊近一年主要集中中國活動，更與王思聰傳出緋聞。（Facebook/@PLEDISPRISTIN）